RECENZE: Letní Letnou okouzlili vlci se psy i polystyrenové vlaštovky

Mezi hlavními hvězdami aktuálního ročníku novocirkusového festivalu Letní Letná opět dominují Francouzi. Do pražských Letenských sadů ale dorazily i akrobatky z netradiční země, Tchaj-wanu.

Surnatural Orchestra & Cirque Inextremiste – PIC

Už při příchodu do stanu slyší divák zurčící živou hudbu. Uprostřed šapitó se akrobaté snaží vyšplhat na nezajištěný žebřík. Jako by se představení odehrávalo nezávisle na publiku, dávno předtím, než novinka oficiálně začne.

Cirque Inextremiste nejsou pražskému publiku neznámí; před lety sem přivezli vtipnou a originální show, během které si házeli s plynovými bombami. Kdo toto představení viděl naživo, pro jeden skutečně podvratný moment na to patrně do smrti nezapomene.

PIC 85 % Surnatural Orchestra & Cirque Inextremiste Letní Letná 2024

Když sem zamířili podruhé, tentokrát s malým bagrem, už to taková událost nebyla. Ovšem aktuální kus nazvaný prostě PIC patří k tomu nejlepšímu, co může nový cirkus nabídnout. Součástí nečekané show je i živý orchestr složený z otrhanců, kteří se sápou do manéže, aby s akrobaty a klauny rozjeli sršatý, roztodivný a těžko uchopitelný večer, který se rozpíjí podobně jako řvoucí hudba. Akrobaté se snášejí ze stropu manéže stejně nečekaně jako polystyrenové vlaštovky. Ač je vše zdánlivě chaotické, působí to dohromady v takovém souladu, že to na diváka může mít až terapeutický účinek.

Cirque Le Roux – Entre Chiens et Louves

Potřetí jsou na Letní Letné i další Francouzi. Po kusech Elephant in the Room a Deer in the Headlights přivezli inscenaci, kterou by se do češtiny dalo přeložit jako Hodina mezi psem a vlkem.

Entre Chiens et Louves 75 % Cirque Le Roux Letní Letná 2024

Zaujmou propracovanou scénou, které vévodí velká stěna. Ta se podle potřeby různě vyklápí a před diváky se odehrává příběh ve třech časových rovinách: v předminulém století, v 60. letech a dnes. Show Cirque Le Roux se vždy pohybují na hraně divadla a filmu, a tak tomu je i tady.

Je sympatické, jak se Francouzi naučili své promluvy česky, vzhledem k množství textu je jim občas velice špatně rozumět. To je ale jen malá výtka k působivému představení, které zdobí i tanec a hlavně živá hudba v podání českých umělců.

Eye Catching Circus – #Since1994

Novinkou na Letné je sympatický soubor z Tchaj-wanu, který, jak název inscenace napovídá, sestává z dívek a žen mladších třiceti let.

#Since1994 50 % Eye Catching Circus Letní Letná 2024

Jejich show začíná spíše jako klauniáda a pantomima, časem ale dojde i na bezchybné žonglování se stolem či působivě křehkou komunikaci s publikem.

I tak se ale zdá, že si Tchajwanky svou novinkou chtěly především žánr a hranice nového cirkusu osahat a zkoušet, co vše jim umožní. Zda je u toho mají sledovat i diváci, je otázka závislá na tom, jak zkušené publikum dorazí.