Uplést mír? Inspirovalo nás pletení pro vojáky, hlásí hvězda Letní Letné

Akrobatická poezie, ukřičený kabaret, bagry v manéži, klaunská melancholie, házení plynovými lahvemi. Skutečně nejrůznější představení už mohli spatřit diváci mezinárodního novocirkusového festivalu Letní Letná. Každý rok totiž do pražských Letenských sadů zavítá nějaký zahraniční soubor, aby předvedl svoji show, často na míle vzdálenou tomu, co známe. Právě švédští Cirkus Cirkör zde opravdu zaujali svou magickou kombinací akrobacie, hudby, lan a klubíček v srpnu 2013. Nyní se do Prahy vrací, aby divákům opět představili své dílo Knitting Peace. „Představení ušlo kus cesty, vyplatí se na něj vyrazit znovu,“ ubezpečuje umělecká ředitelka souboru a režisérka kusu Tilde Björforst.

Můžete porovnat současnou verzi Knitting Peace s tou původní? Změnilo se něco?

Myslím, že naše show se mění spolu s ubíhajícím časem. A je to tak i díky okolnostem, svět se dost změnil od doby, kdy jsme Knitting Peace vytvořili. Takže naše představení učinilo nějaký vývoj, jeho základ však zůstává stejný.

Takže má smysl dorazit i pro diváky, kteří tu vaše představení před devíti lety viděli?

Absolutně. Hrajeme to nyní ve Švédsku a taktéž tam na nás přicházejí lidé, kteří show viděli před deseti lety. A přicházejí dokonce opakovaně. To představení se totiž skutečně dokáže na své publikum napojit. Takže ano, určitě se vyplatí na představení vyrazit znovu.

Knitting Peace vypráví o míru a sjednocení. To jsou témata, která dnešní Evropou skutečně rezonují. Jakou ideu přesně toto představení nese?

Vypráví o důležitosti a hodnotě spolupráce, případně o tom, jak může být tato hodnota křehká. A nebo také o tom, jak silní jsme, když jsme doslova spleteni dohromady. Máme právo být velice odlišní, ale stejně se na základě univerzálně sdílených lidských hodnot dokážeme spojovat a spolupracovat. Ve světě se dějí nejrůznější těžkosti a Knitting Peace může být místem, kde se člověk uvolní, kontempluje a přes to špatné se přenese. Je to prostě show, která dodává víru a naději.

Kde jste přesně našla inspiraci pro představení, které kombinuje pletení a nový cirkus?

Asi tak čtyři roky jsem pro tuto show dělala rešerše, studovala jsem psychologické i filozofické práce. Zkoumali jsme fenomény risku a příležitosti a tenké linie mezi nimi. Nový cirkus je totiž v principu přesně o tomhle: riskujeme, abychom z risku učinili novou příležitost. Vytvořit nové možnosti z něčeho zdánlivě nedosažitelného.

Během jednoho z mnoha setkání jsme pak debatovali o smyslu života a shodli se na tom, že to, co nás žene dál, je nějaká snaha, usilování o něco.

A to pletení?

Dále nás zaujalo zjištění, že za druhé světové války pletly před Bílým domem americké ženy pro své vojáky. Pletly ale nejen zde, pletlo se všude ve městech. Dali jsme si dohromady pletení se snahou a usilováním o mír. Tak nějak nám toto téma přišlo na mysl.

Jeden z našich artistů Aino Ihanainen obvykle v představeních balancuje na rukách, ovšem je dobrý i v zaplétání svého těla. Naše představení je tedy mix filozofických i čistě fyzických témat. Když se artista snaží riskovat, aby vytvořil dobré představení, přišlo nám to podobně náročné, jako když se někdo snaží pletením přivolat mír.

Představení Knitting Peace doprovází vaše „výzva k pletení“. O co jde?

Když jsme vystupovali v Americe, tak pro nás jednou mezi představeními něco upletli. Napadlo nás, že by bylo hezké, kdyby se lidé po celém světě snažili uplést něco pro mír. Aby nám své výrobky posílali, případně nám v dopisech psali, o co zrovna usilují a jak je to pro ně náročné. S představením jsme tehdy podnikli čtyřletou tour, během které jsme obdržené věci vystavovali. Výzva pak žila svým životem i v časech, kdy jsme Knitting Peace nehráli. Dokonce na základě výzvy vznikla skupina Urban Knitters, která cestuje a plete ve městech. Když v nějakém cizím městě narazíte ve veřejných prostorech na něco bíle opleteného, bude to patrně dílem tohoto hnutí. Nemáme nad tím žádnou kontrolu, výzva žije dál. Je to krásné.

Přicházejí vám tedy pletené věci nadále?

Máme toho tisíce. Pořádali jsme výstavu ve stockholmském Armémuseum či ve Filadelfii. Možná bychom ji mohli jednou přivézt i do Prahy.

Jaké další show hrajete?

Nedávno jsme uvedli cirkusový muzikál Pipi v cirkuse inspirovaný dílem Astrid Lindgrenové. Spolupracoval na něm Björn Ulvaeus z kapely ABBA. Zní to zvláštně, ale je to skvělá kombinace.