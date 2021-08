Zůstaň, dýchej, vzdoruj! vzkáže provazochodkyně, jež zahájí Letní Letnou

Přehlídka v prostoru Letenských sadů potrvá až do konce srpna. Původem belgická akrobatka Johanne Humblet zde po šest večerů odehraje představení Résiste. Festival mluví o šéfce francouzského souboru Les Filles Du Renard Pâle jako o „neposlušné rebelce“. „Rebelka, která je ve skutečnosti velmi milá,“ směje se. „Ale myslím si, že mám opravdu co říct. I přes kritický pohled na svět jsem od přírody velmi optimistická a pozitivní. Neustále se snažím posouvat limity a bourat bariéry. V mé práci je to vidět,“ dodává v narážce na provazochodectví neboli funambulismus.

O čem bude Résiste?

Smyslem naší show je zůstat na laně. Jako v životě, bez ohledu na to, co se stane. Pokračovat, nepustit a vzdorovat. Je to takový boj s optimistickou vizí. Jedním z poselství naší Résiste a vlastně všech mých představení je, že v životě musíte riskovat, abyste se mohli pohnout kupředu. Samozřejmě jsou to vypočítaná rizika, ale i tak musíte do neznáma a zkoušet nové věci. Často říkám, že jedním z největších rizik v životě je někoho milovat. Přestože ztrácíme půdu pod nohama, všichni to neustále podstupujeme.

Co diváci uvidí?

Naše konstrukce se nazývá Nestabilní lano, protože se pořád hýbe, padá, naklání se. Jeden z netypických manévrů je například balancování na místě. Všechno se zdá stabilní, ale ve finále není, a já se držím a odolávám, abych se pohnula vpřed.

Jak dlouho jste představení připravovali?

Résiste je první ze série Résiste / Respire / Révolte (Zůstaň / Dýchej / Vzdoruj). Napsala jsem si tyto tři slova před pěti lety, když jsem zakládala soubor Les filles du renard pâle.

Začala jsem tím, že jsem si napsala celou synopsi Résiste, abych mohla specifikovat koncepci a návrh zcela nové konstrukce. Poté jsem hledala techniky a konstruktéry schopné ji vytvořit. Zkoumali jsme nové materiály a podstoupili spoustu pokusů, během kterých jsem testovala, zda je mé nápady vůbec možné doopravdy provést. Když jsme konečně našli řešení, byla show hotová rychle. Vznikla v květnu 2019.

Výraznou složkou představení je živá hudba. Co vzniklo dříve?

Hudba vznikala současně s tvorbou na laně. Kromě ústřední písně Résiste od France Gall, je vše původní. Speciálně pro tuto show ji vytvořili Jeremy Manche a Violette Legrand v rámci skupiny Deadwood. Hudebnice je neoddělitelnou součástí představení. Společně s akrobatickou částí tvoří jeden celek.

Soubor vedete společně s Virginií Fremaux, je dámské vedení mezi francouzskými novocirkusovými soubory neobvyklé?

Neobvyklé ne. Je to možná stále vzácnější než mužské vedení, ale doufám, že to tak dlouho nebude! Let’s go girls…

Lze vlastně podat nový cirkus z pozice ženy výrazně jinak než z pozice muže?

Myslím, že určitě, máme odlišný náhled na věc a odlišné cítění. Osobně mám pocit, že musím neustále dokazovat ostatním i sobě, že zde mám své místo. Ha a najednou překonávám sama sebe! To se to určitě projevuje na mé práci.

Čím vás funambulismus oslovil?

Smyslem je spojit umění a výkon. Tato speciální disciplína vyžaduje silnou mysl, protože pracujeme ve velké výšce, v rovnováze, bez jistícího lana. Na funambulismu se mi líbí, že je neustále co zkoumat, jak posouvat hranice. Vedle představení tak činím i díky nejrůznějším site-specific projektům. Například čtyřiadvacet hodin strávených na laně. To je jedna z performancí, co mě hodně ovlivnila.