RECENZE: Z Francie dorazilo na Letní Letnou šestnáct divoženek a jeden kůň

Ředitel Letní Letné Jiří Turek si pochvaloval, že se mu do Prahy dívčí spolek zvíci šestnáct členek povedlo dostat. Je to prý poprvé, co akrobatky takto souvisle vystupují mimo svou vlast. Portés de Femmes navíc přivezly show, kterou pravidelní návštěvníci Letní Letné nepamatují. O mnohém vypovídá už sám fakt, že na pódiu se pohybují výhradně ženy. Navíc své představení právě ženství věnovaly – ukazují jeho nejrůznější aspekty a poukazují i na klasické stereotypy.

Na první pohled se může trochu zdát, že by jejich show potřebovala pevnější režii – chvíli jen tak bezuzdně skotačí za zvuků moderní hudby, následují vypilované choreografie na hraně baletu, až se za chvíli přejde ke komorní dokumentární výpovědi.

V prvním případě lze vystopovat podobu s pracemi bratří Cabanů, šapitó duní výraznou hudbou a publikum se vlní spolu s bezchybným pohybem umělkyň. V případě druhém se však hraje na vážnou notu, na pódiu stojí polonahá dívka se zakrytou tváří, a zatímco vzduchem zní syrově autentické výpovědi prostitutek, ona se v křečovitých pohybech plazí pryč. Podobně, ač v mnohem veselejší formě, do publika tne i další sólo, kdy jedna z artistek předvede svou oslavu ženského prsu.

Portés de Femmes však sázejí především na spontánnost, většinu show tak spíše než raněné ženy připomínají odvážné divoženky, se kterými si není radno zahrávat. Ač jejich představení není dokonalé, obsahem skutečně zaujme. Pouze účast těhotných artistek při hromadných akrobaciích místy vzbuzuje až fyzické nepohodlí.

Cirque Aital – Saison du Cirque

Cirque Aital oproti tomu nabídl cirkusáckou klasiku. Jejich Cirkusová sezona je oslavou původního žánru, voní hlínou manéže, klaunskými šminkami i koňmi.

Právě účast čtyřnohého zvířete, bez kterého si klasický cirkus nelze představit, je trochu spornou částí jejich show. Nový cirkus se s účastí zvířat příliš neslučuje, a když už, tak jedině v případě, že jsou postavena na roveň artistům.

Tady statnému běloušovi nikdo neubližuje, jeho číslo s jezdcem je navíc nejkouzelnější částí večera, ale i tak se může divák ptát, zda je něco takového nutné.

Protože i bez toho nabízí Cirque Aital show plnou dechberoucích výkonů, mezi kterými vyniknou zejména skoky na prkně či akrobacie na řetězu. Velkým plusem pak je skvělá kapela hrající funky i rock.