Povolte letní divadla, jsou přirozeně větraná. Pořadatelé volají po výjimce

Letní shakespearovské slavnosti, Letní scéna Divadla Ungelt, Noc na Karlštejně, Letní scéna Vyšehrad či třeba Divadelní léto pod plzeňským nebem. Divácky oblíbená každoroční letní produkce, která dohromady obsáhne prakticky všechny letní večery od konce června až do začátku září. Kdyby ale došlo na prozatímní plány vlády ohledně uvolnění protipandemických restrikcí, nekonala by se ani jedna z nich.

Od 8. června se sice plánují otevřít divadla, ovšem za zatím nespecifikovaných podmínek. Od stejného data bude možné pořádat i kulturní akce do padesáti účastníků. V případě vysokokapacitních produkcí letních divadelních scén, je druhá podmínka smrtící. Pořadatelé se proto snaží vyjednat výjimku.

„V případě letních divadelních scén se obvykle jedná o dvou až tříhodinové představení hrané v jednom večeru pro několik set diváků (nejde tedy o mnohadenní akce pro tisíce návštěvníků). Vše v neuzavřeném a přirozeně větraném prostoru. Provozovatelé jsou připraveni zajistit veškerá hygienická a bezpečnostní opatření, stejně jako obchody, sportovní centra nebo trhy, kde lidé tráví srovnatelný čas,“ argumentují pořadatelů jedenácti scén v oficiálním prohlášení.

„Věřím, že najdeme podmínky, za kterých bychom mohli hrát. Přeci jen se jedná o venkovní prostory, když budou lidé ležet vedle sebe u vody, proč by nemohli sedět na nádvoří,“ zamýšlí se Janis Sidovský, který stojí za projektem Noc na Karlštejně. Ten letos pro opravy hradu Karlštejn dokonce plánoval turné po hradech a zámcích.

„Určitě se letos neuskuteční plánovaná slovenská premiéra na Bratislavském hradě, protože není jisté, zda budou otevřeny hranice. Odložili jsme ji o rok. Další hrady a zámky, od Valtic, před Hlubokou, Konopiště, Hrádek u Nechanic nebo Křivoklát v tuto chvíli nerušíme ani neodkládáme,“ dodal Sidovský k osudu letního projektu.

Provozovatelé letních scén Studio DVA divadlo

Letní shakespearovské slavnosti Divadlo Bolka Polívky Noc na Karlštejně – turné 2020 Divadlo Ungelt Jihočeské divadlo Divadlo Kalich Spolek Kašpar Divadelní léto pod plzeňským nebem Nebílovské kulturní léto Dejvické divadlo (za Lesní slavnosti divadla)



„Provozovatelé letních scén vítají kroky k postupnému uvolňování mimořádných opatření a snahu vlády otevřít divadla k 8. červnu. Zároveň však zcela postrádají návrh regulí, za kterých bude možné provoz plenérových scén nastartovat,“ uvádějí dále vyzyvatelé v kontextu toho, že jinak nemohou adekvátně rozhodnout o spuštění příprav a prodejů vstupenek.

Scény současně navrhly mimořádné podmínky, které jsou ochotny splnit:

1. Stanovení maximální kapacity včetně jejího zpětného navyšování (u části produkcí bude úprava kapacity akceptovatelná, u části produkcí však nikoli).

2. Povinnost pro diváky a technický a produkční personál divadla nosit roušku.

3. Dezinfekce pro diváky a personál při vstupu, na toaletách, u občerstvení.

4. Omezení hotovostních plateb.

5. Dezinfekce sedadel, zrušení půjčování dek a podsedáků.

6. Regulace rozestupů mezi diváky při čekání na vstup do areálu, na občerstvení, toalety.

„Ministerstvo kultury s námi navázalo kontakt, seznámilo se s aktuální situací,“ uvedl za pořadatele Tomáš Přenosil z divadla Studio DVA, ke kterému vedle dalších letních scén patří i Letní scéna Vyšehrad. „Návrhy na podporu ovšem nemá žádné, v tuto chvíli podle něj spadáme pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo kultury se zabývá jen ‚neziskovým sektorem‘ kultury a my tak můžeme jen doufat, že se to změní, pokud to ministr kultury dokáže ve vládě obhájit,“ doplnil Přenosil.

„Zástupci soukromých divadel se vyjadřují ovšem tak, že se cítí součástí české kulturní scény,“ dodal ještě.