To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Tomáš Šťástka
  11:57
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů. Herci multimediálního kusu popisují, že o účasti svého hvězdného kolegy neměli vůbec tušení a že to možná bylo dobře.
Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Aneta Kalertová v představení Valérie a týden divů
Aneta Kalertová v představení Valérie a týden divů
Záběr z představení Valérie a týden divů
Eva Leinweberová v představení Valérie a týden divů
Zprávu o návštěvě Leonarda DiCapria v hledišti pražského Stavovského divadla uveřejnilo Národní divadlo na sítích v sobotu večer. Ten den zde naše první scéna uváděla kus Valérie a týden divů. Bylo to přitom vůbec poprvé, co se u nás oscarový herec ukázal na veřejnosti v časech, kdy v naší zemi natáčí film What Happens at Night v režii Martina Scorseseho.

A zatímco oscarový režisér či další slavní herci Mads Mikkelsen a Patricia Clarksonová se tu tam v Praze ukážou, DiCaprio se zde pohyboval jako přízrak. Nezahlédli jej ani zvědavci okukující americké filmaře v Úštěku či Ratboři. O to překvapivější je jeho návštěva veřejné akce ve Stavovském divadle.

„Bylo to hodně zajímavé, protože jsme to nevěděli. Ale když skončilo představení, tak se v rámci hlášení inspice ozvalo, že jsme hráli pro Leonarda DiCapria. A nikdo jsme tomu nevěřili. Říkali jsme si, že je to určitě fake,“ popsala herečka Eva Leinweberová. „Nicméně uvaděčky nám potvrdily, že mu kontrolovaly vstupenku. A začala úplná radost. Za deset minut potom nám přišla fotka, kde sedí v té lóži, a měli jsme to tedy potvrzené. Pro nás to pro všechny byl ohromný zážitek, aniž bychom ho viděli,“ dodala herečka, představitelka Elzy.

„Já jsem si nejdřív myslela, že je to vtip, že to není pravda. Kluci tady pořád dělají nějakou legraci. Ale jsem ráda, že jsme se to dozvěděli až po představení, protože jinak bych to určitě neodehrála,“ přiznala představitelka titulní role Aneta Kalertová.

„Bylo to krásné. Bylo krásné si uvědomit, že my na něj koukáme ve filmech, a teď koukal on na nás. Takže doufám, že se mu to líbilo a že z toho měl umělecký zážitek,“ navazuje Jaroslava Rameš Janečková, představitelka Hedviky.

„No ještě, že jsme to dopředu nevěděli, ani my, ani diváci, protože kdyby to věděli diváci, tak budou všichni koukat do lóže a nebudou koukat na nás na jeviště,“ směje se Petr Stach, představitel Tchoře.

Mluvčí první scény Tomáš Staněk potvrdil, že DiCapriova návštěva nebyla nijak oficiální. „Národní divadlo je dlouhodobě vyhledávaným místem pro zahraniční návštěvy, včetně umělců, ať už do České republiky přijíždějí pracovně, či soukromě. Stavovské divadlo představuje nejen významný kulturní symbol, ale je pro turisty především místem spjatým s osobností W. A. Mozarta, kterou znají i díky slavnému filmu Miloše Formana Amadeus,“ uvedl Staněk k hercově výběru.

I DiCaprio tedy patrně chtěl primárně zažít atmosféru slavného divadla. „Této návštěvy si vážíme o to více, neboť je obdivovatelem Formanova Amadea, Mozarta a mimořádného kulturního odkazu, který je se Stavovským divadlem neodmyslitelně spojen,“ uvedla ostatně první scéna už u sobotního příspěvku na sociálních sítích. Současně se mu dostalo zážitku i v podobě dalšího českého fenoménu: tvorby Laterny magiky.

Valerie a týden divů je původně román Vítězslava Nezvala z roku 1935, český klasik jej pojal jako specifickou, hororovými romány inspirovanou metaforu dívčina dospívání. Dílo se v roce 1970 dočkalo surrealistické filmové adaptace v režii Jaromila Jireše, snímek patří mezi zásadní díla československé nové vlny.

Od roku 2023 jej jako multimediální představení s názvem Valérie a týden divů uvádí pražská Laterna magika. Nejprve na Nové scéně, po čas rekonstrukce budovy se hraje ve Stavovském divadle. Diváci zde v režii Jakuba Šmída mohou vedle výše zmíněných herců vidět ještě Filipa Rajmonta či Zdeňka Piškulu. Titulní rolí na sebe poprvé výrazněji upozornila Aneta Kalertová, současná Shakespearova Julie ve Švandově divadle.

