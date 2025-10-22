RECENZE: Milenci jsou mrtvi, jde se domů. Ostrčilova Legenda z Erinu nedojme
Otakar Ostrčil zůstává v povědomí především jako šéf opery Národního divadla v letech 1920 - 1935, kdy se významně zasloužil o umělecký růst této scény. Jeho skladatelská tvorba stojí v pozadí, na programu orchestrů se občas objeví symfonické variace Křížová cesta, jeho opery jsou známy spíš jen podle názvu. Jednu z nich, Legendu z Erinu, se nyní pokusilo oživit Národní divadlo.
Otakar Ostrčil: Legenda z Erinu
Národní divadlo Praha, druhá premiéra, 19. října 2025
Ostrčil ji komponoval podle dramatu Julia Zeyera, jež se odehrává v dávnověku v Irsku a čerpá z tamních mýtů. Ostatně o keltskou kulturu se Zeyer zajímal celý život. Dnes už můžeme pominout dobové (v tištěném programu připomenuté) námitky proti námětu v tom smyslu, že by bylo lepší, kdyby „ovzduší kusu bylo nám bližší“. Děj trochu připomíná tragédii Tristana a Isoldy a ta je přece i spoustě českých milovníků opery blízká dostatečně… Jenže ji zhudebnil mistr Wagner.
Ostrčilova opera však pro mne byla k nepřečkání (a to je kratší). Nejméně k tomu přispěl básník Zeyer. Jakkoli texty k operám obecně často patří do přízemí až suterénu literatury (a přesto mohou být jejich zhudebnění slavná), číst si Zeyerova slova na titulkovacím zařízení bylo pro mne to nejzáživnější z celé druhé premiéry. Jakoby se vůbec nebránila splynutí s (něčí) hudbou.
I samotný příběh, tedy ve vypreparované podobě, by mohl být celkem nosný a dojemný. Stejně jako v Tristanovi a Isoldě se mladá žena, v tomto případě jménem Grania, zamiluje do Dermata, mladého vyslance starého krále Finna - ale právě ten ji chce za ženu.
Grania si počíná docela energicky, využije i omamný nápoj, ale na rozdíl od Tristana milostný trojúhelník ještě protíná příběh reka Midaka, který chce pomstít vraždu svého otce, jejímž svědkem se stal jako dítě. Nakonec zjistí, že vrahem nebyl Finn, ale Dermatův otec. Když syn odmítne „splatit dluh“ tím, že soupeři přenechá svou milenku, Midak ho zabije. Nad jeho tělem se probodne i Grania.
Jak uspat diváka
První problém ovšem je, že by se s textem zřejmě muselo pracovat jiným způsobem, než jak to učinil Ostrčil. Podle výkladu v tištěném programu Ostrčil hru pouze částečně zkrátil, ale to očividně nestačilo, pro účely opery by ji býval musel přepracovat, zpřehlednit, vypustit či spojit některé postavy a tak dále.
Začít hudební drama téměř dvacetiminutovým monologem Graniina královského otce, jenž vysvětluje předchozí události, je nejlepší způsob, jak diváka uspat hned na úvod. K jakémusi konfliktu dojde víceméně po hodině, ale i poté po jevišti chodí postavy, v jejichž identitě a vztazích se člověk ani nestihne pořádně zorientovat. A pak už je konec a milenci jsou mrtvi a člověk jde domů. Nezasažen.
Druhý problém je totiž hudba. Ryze symfonická, přehuštěná, bez nápadů. Občas sice zaujme jakousi přitažlivou drásavostí, ale spíš v pasážích, kdy se nezpívá. Ostrčil si totiž zjevně nevěděl rady s tím nejpodstatnějším - s vokálními party, neboli jak zpěvem charakterizovat postavy, jak je přivést k životu. Jeho zhudebnění dělá dojem, jako kdyby do orchestrálního díla byly nazdařbůh vsazeny texty, bez ohledu na to, kdo a proč je zpívá.
Dá se namítnout, že dílo, které nikdo od dvacátých let, kdy jedinkrát zaznělo v Národním divadle, neslyšel, protože z něj navíc neexistuje ani nahrávka, by si člověk měl poslechnout víckrát. Obávám se však, že i po desátém zhlédnutí by námitky zůstaly stejné a naopak by se ještě prohloubily. Ostrčil prostě neměl talent pro hudební drama.
Za krásami Irska
Režiséru Jiřímu Heřmanovi nutno přiznat, že se snažil, jak mohl. Inscenace působí střídmě, vkusně a - což pro tohoto režiséra bývá typické - jako svého druhu obřad. Scénu ozvláštňují záběry irské krajiny jak z nějakého cestopisného dokumentu, po jevišti pomalu kráčí dívky s harfami, pracuje se s tanečníky, s nasvícením, i s některými vizuálními efekty, třeba s nařasenou látkou s koníky, kteří z ní v jeden moment odcválají.
Celkově ovšem symbolika zpřehlednění děje moc nenapomáhá a herecké výkony zůstávají většinou statické. Navíc, jeden z hlavních motivů díla - ne-li přímo ústřední - je kouzelná dlaň krále Finna, který z ní může dát napít vody umírajícímu, a tím ho oživit. Tento motiv jakoby se ztratil, nebo ho snad měl vyjadřovat bazének s vodou, v němž se král nakonec - když kouzlo selže - zoufale plácá?
Dirigent Robert Jindra se snažil komplikovanou partituru podat co nejsrozumitelněji, a orchestr podal úctyhodný výkon, pokud jde o zvukovou kulturu. Přesto je zvuk v tomto díle velice hutný. Ze sólistů, kteří se proti němu museli prosazovat, relativně nejvíc zaujal americký basbarytonista Seth Carico coby démonicky působící král Finn (jehož se naučil česky!) a zřetelně artikulující barytonista Svatopluk Sem jako Ossian.
Pro sopranistku Alžbětu Poláčkovou je part Graine příliš vypjatý, hlas zněl unaveně a rozevlátě. Tenorista Peter Berger zpíval Dermata a barytonista Jiří Brückler Midaka na hraně přepínání. A basista František Zahradníček podal úvodní, už tak fádní monolog krále Kormaka ještě navíc monotónně a nezněle. Když už (dvakrát podtrženo) hrát Legendu z Erinu, chtělo by to mnohem dramatičtější hlasy, než jakými disponuje Národní divadlo, a snad ještě efektnější režii, ale asi ani to by nepomohlo.
Intelektuální snahu splatit dluh Ostrčilovi lze chápat, ale emocionální dopad Legendy z Erinu je mizivý. Tak za tu snahu vzdát hold Ostrčilovi (včetně podrobného tištěného programu) deset procent, za výkon orchestru a za režii po dvaceti.
