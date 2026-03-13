Koktejl, který ochladí a funguje. V Karlíně uvedli muzikálový hit Ledové království

Hudební divadlo Karlín (HDK) ve čtvrtek večer slavnostně odpremiérovalo jeden z nejočekávanějších muzikálů posledních sezon. Po úspěšném zpracování v New Yorku nebo Londýně se i produkci karlínského divadla podařilo exkluzivně vyjednat práva na zpracování oblíbené disneyovky Ledové království. Dobrodružný příběh o lásce a porozumění je plný nejenom hudebních hitů, ale především scénických efektů, které potěší nejenom dětské publikum.

Příběh dvou královských sester z norského Arendellu, z nichž jedna obdařená kouzelnou mocí se stane královnou, sleduje cestu za záchranou, porozuměním a hledáním opravdové lásky. Na zisk práv k dnes již notoricky známému hitu studia Disney z roku 2013 je tvůrčí tým HDK náležitě hrdý a důkladná příprava je na divadelním zpracování očividně znát.

Velkolepé scénické zpracování plné efektů a bohatých kostýmů věrně zpodobňuje děj původního animovaného filmu. Na své si tak přijde nejenom dětské publikum, ale i dospělí, kteří se tak hravě přenesou do světa čar a fantazie.

V roli chladné a odtažité královny Elsy, jež svou kouzelnou mocí uvrhne město Arendelle do věčné zimy, exceluje zpěvačka Eva Burešová , jejíž podání největšího hitu muzikálu Najednou (Let It Go) nenechá chladným snad nikoho z přítomných v sále.

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

„Je to nádherné dobrodružství plné kouzel. Doufám, že se diváci dostanou do svých dětských let a odejdou nadšení. Já sama, když jsem to viděla během zkoušení, tak jsem se dostávala do dětských dnů a měla jsem slzy v očích, kdykoliv jsem viděla kolegy zpívat a tančit na jevišti. Takže doufám, že to samé cítí i diváci, když jim tady hrajeme tohle krásné představení,“ říká Eva Burešová.

Její mladší sestru Annu energicky ztvárnila devatenáctiletá Ines Ben Ahmed, pro kterou bylo účinkování v roli rozverné mladé dívky zpočátku velkou výzvou, před kterou měla respekt. Pro obě hlavní herečky patří k nejemotivnějšímu okamžiku během celého představení jejich společný duet Zas tě ztrácím z druhé poloviny představení. „To je prostě moment, kdy s Evičkou na jevišti pláčeme a je to strašně nádherné,“ uvedla pro iDNES.cz Ben Ahmed.

„Mně se strašně líbí celá ta výprava a dekorace. Člověk je opravdu vtažený do světa Ledového království a tím, jak je to rychlé, intenzivní a nádherná hudba, tak je to takový koktejl, který hrozně funguje,“ prozradil Ondřej Rychlý v roli obchodníka s ledem Kristoffa, kterého alternuje Roman Tomeš.

Diváci během téměř 2,5 hodinového výpravného představení nepřijdou ani o věrného chlupatého Kristoffova společníka soba Svena či oživeného sněhuláka Olafa, který i podle samotných účinkujících okamžitě ovládne scénu, kdykoliv se objeví na jevišti.

Známé písně s českými texty Ondřeje Brzobohatého skvěle podtrhuje výkon živého orchestru pod taktovkou Felixe Slováčka ml. „Muzikál je to velmi náročný pro všechny složky, takže jsem strašně šťastný, že se to podařilo. Je to strašně krásné, diváci byli nadšení, řvali, bylo standing ovation a opravdu všem děkuju,“ uvedl s dojetím Slováček.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

