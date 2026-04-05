Magické představení s parádní výpravou a triky, za které by se nemuseli stydět ani slavní iluzionisté, vyvolává ve spojení s písněmi různých žánrů v divácích střídavě smích i dojetí. A to nejen v těch dětských. Tvůrci připravili veskrze rodinný muzikál, v němž jsou i čísla, která si víc užijí dospělí. Scéna je možná ve srovnání se světovou produkcí lehce minimalistická, ale pro dětského diváka přehledná a dostačující.
České texty Ondřeje Brzobohatého a Pavla Cmírala jsou zábavné a nosné a díky brilantnímu výkonu živého orchestru pod taktovkou Felixe Slováčka ml. získává divák silný hudební zážitek. Ať už ho baví balady, pop, blues nebo ho zajímá severský folklór.
Pěvecké výkony herců nezůstávají pozadu. K tomu musí zvládat i složité choreografie a pohybovat se v prostředí, které se neustále proměňuje. Dětské publikum nejvíc oceňuje vtipné výstupy sněhuláka Olafa, jehož loutkové provedení s přiznaným hercem nijak nenarušuje výsledný dojem, možná právě naopak. Pobaví i způsob, jak si tvůrci poradili se ztělesněním soba Svena.
Paradoxně nejméně poutavým článkem až na onu zásadní píseň je už z podstaty role samotné Elsy, kterou ztvárnila Eva Burešová, jakkoli působivý pěvecký výkon podává. Elsina vážnost, smutek a strach kontrastují s uvolněnou hravostí dovádivé Anny v podání Ines Ben Ahmed, která má ve své roli daleko víc příležitostí se ukázat. V devatenácti letech je zatím nejmladší představitelkou princezny Anny v tomto muzikálu.
Koktejl, který ochladí a funguje. V Karlíně uvedli muzikálový hit Ledové království
V roli vyžadující suverénní zpěv, intenzivní pohybové nasazení i hereckou zralost působí přirozeně a rozhodně nezaostává za zkušenějšími kolegy. Ostatně to ani dětské představitelky obou hlavních hrdinek, které v podstatě rozjíždějí celé představení a jejich profesionalita – pěvecká i herecká – je vzhledem k věku obdivuhodná.
Tvůrci muzikálu využili všech prostředků, aby pobavili děti i jejich rodiče, možná až příliš. S ohledem na hlavní cílovou skupinu by stálo za to šetřit časem. Dvě a půl hodiny je pro děti především předškolního věku příliš, a i když všechna čísla jsou strhující, možná by se hodila seškrtaná verze pro nejmenší. Nicméně když se o přestávce proběhnou, vydrží i předškoláci do konce a je to pro ně zážitek z velkého divadla, který si ponesou dlouho.