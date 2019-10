Jako Lazarus. Už o víkendu vstane v Komedii David Bowie z mrtvých

V hlavní roli se bude s Ondřejem Rumlem střídat Igor Orozovič. Ten vidí muzikál, který Bowie vytvořil spolu s dramatikem Endou Walshem, jako hledání naděje. „Vypráví o tom, že zcela zamotaný svět nám v hlavě může připadat jako noční můra, změť náhodně přepínaných televizních kanálů a temných představ i vzpomínek. Ale tento svět je v naší hlavě a my ho můžeme jedním úsměvem a pozitivní myšlenkou změnit na cokoliv jiného a krásného,“ vysvětluje herec a skladatel. „Každý z nás si může v bytě postavit raketu a odletět s ní na jinou planetu,“ dodává k myšlence.

Žánr komorního muzikálu u nás zatím moc k vidění není, jen v Praze se mu ve formě ojedinělých produkcí věnuje třeba Divadlo Na prádle či hostinská představení v Semaforu. Nyní jej nabídne Komedie. „Sledovali jsme, jak k Lazarusovi přistoupili v zahraničí a v několika divadlech ho taky pojali jako velikou show a prostě velikou poctu Bowiemu. Ale já jsem vděčný za přístup režiséra Mariana Amslera a dramaturgyně Jany Sloukové, kteří jdou cestou původního nastudování,“ upozorňuje Orozovič.

„To svým komorním nepodbízivým pojetím bylo zjevením i na Broadwayi. Chceme odvyprávět příběh a najít esenci a myšlenku autorů. Především tedy Davida Bowieho. On byl sice hodně barevný a extravagantní zvenku, ale toto je záležitost vnitřku a ten byl ještě bohatší,“ zdůrazňuje.

Lazarus vstal z mrtvých

Titulní píseň Lazarus zařadil Bowie na svou poslední desku Blackstar, vznikl k ní depresivní a mrazivý videoklip ukazující zpěváka téměř na smrtelné posteli. „Slovo deprese mě při čtení scénáře nebo při zkoušení ani jednou nenapadlo. Naopak mě to od počátku naplňuje nějakou zvláštní harmonií – i když hra samotná je pěkný galimatyáš,“ reaguje Orozovič.

„Je fakt, že ji Bowie psal v době, kdy věděl, že umírá. Chodil i na zkoušky. Ale nikdo ze souboru o jeho zdravotním stavu nevěděl a společně stvořili hlubokou a jemnou zprávu o tom, co může být tam dál, na druhém břehu. A že to může být klidné a krásné. A Lazarus přece nakonec vstal z mrtvých!“ upozorňuje herec.

Režisér Marián Amsler do vedlejších rolích obsadil třeba Eriku Stárkovou či Pavola Smolárika. Těžiště muzikálu však spočívá v postavě, kterou oživí Orozovič s Rumlem. „Jakékoliv popisování je na škodu, protože síla příběhu i hlavní postavy je v tom, jak jsou nejednoznačně napsané,“ vysvětluje Orozovič.

„Mohl bych říct, že Thomas Newton John je mimozemšťan, který je uvězněný na Zemi a nemůže se vrátit domů na svou planetu a k rodině. Nebo že je to blázen, kterému se zjevuje nějaká kouzelná holčička a vraždící maniak. Taky bych mohl říct, že je to odraz a odkaz Davida Bowieho, který ve hře přemítá o tom, jak odejít z tohoto světa, a vlastně se zjevuje divákovi skrz každou píseň,“ pokračuje. „Anebo je to příběh člověka, který skončil sám, vyhořelý, rezignovaný, nešťastně zamilovaný, nesrovnaný sám se sebou a hledající smysl života nebo smrti. Hledající smíření a naději. A všechno je to pravda,“ uzavírá.

Osmnáct Bowieho písní

Lazarus nabídne celkem osmnáct Bowieho písní v živém podání, jež přichystal Jan Aleš. Vedle té titulní zazní třeba Heroes, The Man Who Sold the World či Life on Mars?, z novější tvorby pak Where Are We Now? z ceněné desky Next Day. Kapela zahraje ve složení klávesy, kytara, bicí, saxofon, basa a pozoun. Písně budou v originále s českými titulky. Samotné představení bude naopak v češtině s titulky anglickými.

„Pro mě bylo nejtěžší a největší výzvou pochopit Bowieho samotného. Je totiž podprahově přítomný v každém okamžiku hry. Od června jsem studoval materiály a snažil jsem se k němu přiblížit všemi možnými kanály. A to bylo na práci nejvíc vzrušující a obohacující,“ popisuje Orozovič.

Bowieho tvorba jej okouzlila.„Samozřejmě jsem se teď do ní ponořil a zamiloval si ji. Ale nejen hudbu samotnou. Beru jeho písně jako komplexní díla. Důležitou složkou jsou texty, které v Čechách těžko můžeme tak silně a třeba podvědomě vnímat jako anglicky mluvící národy. Jsou prakticky nepřeložitelné,“ zamýšlí se herec a hudebník. „K tomu patří doba vzniku, kontext, charisma samotného Bowieho v jehož hlase je ‚to‘! Neuvěřitelná jevištní pojetí anebo úžasné videoklipy. A samozřejmě neustálý posun a známé ‚changes‘. Některé písně mě na první poslech třeba tolik nezaujaly. Ale když to pak člověk vnímá tak nějak všechno dohromady, tak je to neuvěřitelný vesmír!“ dodává.

Po sobotní a nedělní premiéře chystá Komedie první reprízu hned na pondělí.