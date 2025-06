RECENZE: Příběh o Ku-klux-klanu? Trochu Lynche by šlo, Tarantino se ale nepovedl

Co bychom si počali bez Davida Lynche a Quentina Tarantina? Takovou otázku si může položit divák hned poté, co ve Švandově divadle skončí poslední novinka této sezony. Pod názvem LásKKKa! zde svůj...

Před 30 lety to byl jen kamarádský okresní podnik v Českém Brodu. Teď je z festivalu Rock for People na někdejším vojenském letišti v Hradci Králové evropská záležitost. Svátek v souhrnu až pro 50...

Multižánrový festival Colours of Ostrava se letos koná v industriálním areálu Dolní oblast Vítkovic v termínu od 16. do 19. července 2025. Loni jeho branami prošlo přes 45 000 lidí.

Od 10. do 13. července 2025 se Vizovice opět promění v centrum světové rock-metalové scény. Do areálu likérky R. Jelínek každoročně dorazí 20 tisíc fanoušků z celého světa.

Rock for People se letos koná od 11. do 15. června v Parku 360 v Hradci Králové, v části areálu bývalého vojenského letiště. Letos přivítá rekordních 50 tisíc návštěvníků.

Beats for Love 2025: největší taneční open-air v srdci Evropy ovládne Ostravu

Beats for Love, největší taneční open-air v srdci Evropy, se vrací do industriálního areálu Dolních Vítkovic v Ostravě od 2. do 5. července 2025. Jedenáctý ročník slibuje rekordní line-up s více než...