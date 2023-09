RECENZE: Pozor na SJM! Zach hraje i režíruje boháče v nuzném bytě

Padesátník Antoine je klasický self-made man, jehož jméno poskakuje po příčkách žebříčků nejlepších podnikatelů. A jako úspěšný byznysmen má nyní šanci svou životní cestu nahoru symbolicky završit svatbou se šlechtičnou Diane z rodu Bourbonů.

Objeví se však nečekaný zádrhel v podobě dopisu, který mu píše jeho láska z mládí. Se zděšením v něm čte, že si ji před pětadvaceti lety v jakémsi ovlivněném stavu dokonce vzal!

Tak co teď? Hrozbu zvanou společné jmění manželů je třeba eliminovat. Spolu se svou nastávající tak vymyslí trik a zapomenutou manželku uvítají v bytečku své vietnamské služky.

Komedii Ivana Calbéraca Láska z mládí v pražském Divadle Bez zábradlí oživil Roman Zach. Sám se představil v ústřední roli kličkujícího Antoineho a novinku zároveň režíruje. V úloze Diane se střídají Lucie Žáčková s Nikol Kouklovou, dávnou lásku Maryse ztvárňuje Diana Toniková.

Silná herecká sestava rozehrála před diváky pondělní premiéry odpočinkovou, ale dobře napsanou a vypointovanou komedii. Námět, kdy autor vsadí zpovykanou dvojici do pro ni zcela cizího prostředí, v tomto případě boháče do bytu nižších sociálních vrstev, je vděčný sám o sobě a Zach s Žáčkovou si jej vysloveně vychutnávají. „To se nedá skrýt, ten můj šlechtický původ,“ zoufá si třeba Žáčková, když si chce jít nakupovat obyčejné oblečení do Penny marketu.

Láska z mládí 70 % Divadlo Bez zábradlí premiéra 25. září 2023 režie: Roman Zach hrají: Roman Zach, Lucie Žáčková / Nikol Kouklová, Diana Toniková, Prokop Zach / Karel Heřmánek ml., Ha Thanh Špetlíková, Zdeněk Dušek

Jejich neobratnost v nepadnoucích ohozech, cíleném argotu a celkově naprosto cizích rolích řetězí kaskádu nedorozumění. Očekávané i překvapivé vtipy tak publikum dobře baví. Ústřední dvojici navíc skvěle sekunduje Prokop Zach (v alternaci s Karlem Heřmánkem ml.) v úloze právníka Gillese.

Popřestávková polovina inscenace už ovšem nemá takový náboj jako ta úvodní a představení se na premiéře nepodařilo správně vygradovat. To je ovšem výtka, která patrně zmizí větší souhrou herců, jež jde vždy ruku v ruce se zvyšujícím se počtem repríz.

Láska z mládí v Divadle Bez zábradlí je tak příjemná komedie, která vedle zábavy nabídne i dobré herecké výkony.