VIDEO: Dvakrát vstoupíš do téže řeky, tvrdí tvůrci muzikálu Láska je láska

Původní premiéru měl muzikál Láska je láska již 28. února 2005. Diváci ho v tehdejší Ta Fantastice mohli zhlédnout ve více než stovce repríz, a to až do derniéry v září 2010. Ten samý rok zároveň skončila muzikálová éra v divadle Ta Fantastika, na kterou se nyní rekonstruované Divadlo Lucie Bílé snaží navázat.

Autorem libreta i režisérem kusu je Antonín Procházka „Tenhle příběh je příběhem mého tatínka a maminky,“ svěřil se iDNES.cz. „Tatínek byl bohatý obchodník a vzal si maminku o třicet let mladší. Dceru vrátného z plynárny, chudou holku. Brali se v únoru 1948, tatínek vzápětí o všechno přišel a maminka měla celý život na to dokázat, že si tatínka nevzala pro peníze,“ dodal režisér.

„Je v tom laskavý humor a ten je nyní zapotřebí,“ uvedla k muzikálu Lucie Bílá, která se opět představí v hlavní roli.

Obnovená premiéra přinese oproti původnímu nastudování nové choreografie, novou výpravu i obměnu hereckého obsazení. V roli tatínka hlavní postavy se představí Martin Písařík, role maminky se zhostí Markéta Schimmerová Procházková a Markéta Poulíčková. V dalších rolích pak diváci uvidí například na Barboru Munzarovou, Kateřinu Marii Fialovou, Bronislava Kotiše, Dennyho Ratajského, Kateřinu Pechovou, Vendulu Příhodovou a další.

V muzikálu zazní jednadvacet písní Lucie Bílé. Chybět nebudou hity jako Zpíváš mi requiem, Hvězdy jako hvězdy, Trouba, Vokurky či titulní píseň Láska je láska. Zazní ale i novinky jako Tenkou nití nebo Dobrý kafe.

„Tenkrát se nám to s dovolením povedlo, tak doufám, že se nám to znovu podaří i po těch patnácti letech. Říká se, že se dvakrát nevstoupí do stejné řeky, ale není to pravda. Já vstupuji do stejné řeky desetkrát, dvacetkrát a furt je to hezký,“ přemýšlí Procházka. Zkoušet se začne v únoru příštího roku; obnovená premiéra je v plánu na 7. dubna, symbolicky v narozeninový den Lucie Bílé.