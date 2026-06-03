„Tak dneska je mi 60, neuvěřitelný. Ale na druhou stranu se cítím nejlíp za posledních 20 let,“ promluvil ke svým fanouškům z auta oslavenec.
Langmajer stráví večer svých kulatých narozenin na prknech Letní scény Divadla Ungelt, kde odehraje vyprodané představení zdejšího nastudování hry amerického dramatika Sama Sheparda Jak starý je Měsíc.
V inscenaci pro dva herce mu bude sekundovat jeho herecký kolega Jiří Dvořák. A rozhodně už tato dvojice má jasné plány, co udělat s načatým večerem.
„Až skončíme, tak si dáme možná trochu pivka. Kdybyste chtěli, tak kolem desáté přijďte na Letní scénu Ungeltu a já vás zvu na jedno malý. Váš šedesátiletej Langoš,“ pozval fanoušky na neformální oslavu.
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Co to je, ty vole?! Znáte dobře role Jiřího Langmajera?
Vedle Ungeltu prošel Jiří Langmajer za svou hereckou kariéru Divadlem pod Palmovkou a Divadlem na Vinohradech, hostoval v Národním divadle, v Hudebním divadle v Karlíně, v Černém divadle, ve Viole či v divadle Kalich, účinkoval i v muzikálech.
Jako Richarda III. či Hamleta si ho diváci pamatují z Letních shakespearovských slavností. V roce 1999 získal divadelní cenu Thálie pro umělce do 33 let za roli Caliguly v Divadle pod Palmovkou. Na této scéně ztvárnil i další hlavní role v zásadních dramatech Peer Gynt, Slečna Julie, Kean či Amadeus.