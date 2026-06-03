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Zvu vás na jedno malý. Váš šedesátiletej Langoš, láká jubilující herec své diváky

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  14:02
To bude nejspíš drahá oslava. Jiří Langmajer slaví 3. června kulaté šedesáté narozeniny. A plány na oslavu jsou pro tento večer jasné. Nejdříve odehraje na Letní scéně Divadla Ungelt zbrusu nové představení Jak starý je měsíc, následně se za doprovodu hereckého kolegy Jiřího Dvořáka přesune do divadelního baru na malou zapíječku. Ve videopozdravu pozval i všechny své fanoušky.
Hostem pořadu Rozstřel je herec Jiří Langmajer. (2. října 2024)

Hostem pořadu Rozstřel je herec Jiří Langmajer. (2. října 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jiří Langmajer
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JIří Langmajer při natáčení kampaně Hejt není názor
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„Tak dneska je mi 60, neuvěřitelný. Ale na druhou stranu se cítím nejlíp za posledních 20 let,“ promluvil ke svým fanouškům z auta oslavenec.

Langmajer stráví večer svých kulatých narozenin na prknech Letní scény Divadla Ungelt, kde odehraje vyprodané představení zdejšího nastudování hry amerického dramatika Sama Sheparda Jak starý je Měsíc.

V inscenaci pro dva herce mu bude sekundovat jeho herecký kolega Jiří Dvořák. A rozhodně už tato dvojice má jasné plány, co udělat s načatým večerem.

„Až skončíme, tak si dáme možná trochu pivka. Kdybyste chtěli, tak kolem desáté přijďte na Letní scénu Ungeltu a já vás zvu na jedno malý. Váš šedesátiletej Langoš,“ pozval fanoušky na neformální oslavu.

Co to je, ty vole?! Znáte dobře role Jiřího Langmajera?

Vedle Ungeltu prošel Jiří Langmajer za svou hereckou kariéru Divadlem pod Palmovkou a Divadlem na Vinohradech, hostoval v Národním divadle, v Hudebním divadle v Karlíně, v Černém divadle, ve Viole či v divadle Kalich, účinkoval i v muzikálech.

Jako Richarda III. či Hamleta si ho diváci pamatují z Letních shakespearovských slavností. V roce 1999 získal divadelní cenu Thálie pro umělce do 33 let za roli Caliguly v Divadle pod Palmovkou. Na této scéně ztvárnil i další hlavní role v zásadních dramatech Peer Gynt, Slečna Julie, Kean či Amadeus.

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