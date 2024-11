RECENZE: Kuš, svině! vzpomínají Krobotovi na rodinnou historii

Zadní část kavárny, která je součástí zdejšího zázemí, totiž populární scéna využívá pro komorní kusy, výstavy či jiná setkání.

Když zde diváci zasednou, nakráčí před ně doslova tři generace umělecké rodiny. Manželé Krobotovi Miroslav a Hana, dcera Lenka a vnuk Šimon Havelka.

Večer začíná vyprávěním režiséra, herce a dlouholetého uměleckého šéfa divadla Miroslava Krobota, kterak se přiženil do rodiny své manželky Hany rozené Doulové. Přenášíme se tak do druhé poloviny 70. let a sledujeme cestu mladého vojáčka mířícího na opušťák do Plzně, aby zde rodiče požádal o ruku své nastávající. Je z toho samozřejmě zábavná historka, která o to víc vynikne v podání Krobota, známého pozorovatele lidských povah a jen zdánlivě obyčejných osudů.

Dostáváme se ale brzy ještě dál, základem scénického čtení jsou totiž autentické dopisy Haniných rodičů z časů namlouvání. Dýchá z nich nejen historie pohnuté doby 40. a 50. let, ale i mládí, sny a toužení. Tedy záležitosti, které v nějaké podobě zná každý z nás a které jsou totožné nezávisle na historické době a konkrétní generaci. Herečka Lenka Krobotová střídavě v různých rolích do vyprávění rodičů vstupuje. Její syn Šimon pak večer občerstvuje hrou na kytaru a zpěvem.

Kuš, svině! 80 % Dejvické divadlo (host) premiéra 4. listopadu 2023 režie: Miroslav Krobot hrají: Miroslav Krobot, Hana Doulová Krobotová, Lenka Krobotová, Šimon Havelka

Dostáváme se na šumavské samoty, do Plzně, Prahy i na Slovensko, a dokonce do Casablanky. Tam všude se totiž nějak otiskl rodinný příběh Doulových, Haniných rodičů, Lenčiných prarodičů.

Scénické čtení vedle působivého podání všech čtyř ústředních představitelů nabízí ještě jedno zásadní poselství. Divák se totiž po skončení večera přistihne, jak si rekapituluje osudy svých vlastních předků. Všechny, i ty zdánlivě obyčejné rodinné příběhy totiž vždy vypráví o tom nejdůležitějším: o lásce i smrti, štěstí i neštěstí, naději i zklamání.