OBRAZEM: Skoky, pády, žádná zvířata. To je nový cirkus v podání Cirque du Soleil

15:15

Cirque du Soleil míří do Prahy. Podívejte se, co nabídne show Kurios - Světový den cirkusu, který připadá na měsíc duben, každoročně zvyšuje povědomí o cirkusovém umění. Těší se zasloužené pozornosti amatérských, ale hlavně profesionálních umělců. Ty tam jsou totiž časy, kdy stál cirkus na jednom perfomerovi, který strkal hlavu do tygří tlamy. Novocirkusová scéna v čele s Cirque du Soleil o tom ví své.