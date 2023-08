Třesu, šéfové! Kryštof Hádek slouží dvěma pánům v Goldoniho klasice

Přenesení výrazně vizuálního stylu barokního divadla do čistě zvukové podoby si samozřejmě vyžádalo několik změn. Některé části textu byly vynechány, ubyla část grotesknosti. Mnohem více se tvůrci soustředili na samotný příběh.

Stěžejním pro zvýraznění hlavních atributů komedie plné zvratů a záměn je bleskové tempo břitkých dialogů. Nahrávalo se proto najednou s kompletním obsazením, aby na sebe všichni účinkující mohli okamžitě a přirozeně reagovat.

Místo do studia zamířil realizační tým do zkušebny Žižkovského divadla Járy Cimrmana, kterou vybavil a uzpůsobil potřebám natáčení. To probíhalo v koncertním uspořádání, kdy herci u mikrofonu stojí, aby se mohli volně pohybovat, což je u hry plné živelných gest nezbytné.

Žádná one man show

Na výsledku se tento postup projevil jednoznačně v dobrém. Posluchač je od začátku stržen svižnými dialogovými výměnami a energickou atmosférou. Co se týče hereckých výkonů, před Kryštofem Hádkem stál nelehký úkol vyrovnat se Miroslavu Donutilovi, jehož ztvárnění Truffaldina na prknech Národního divadla se stalo diváckou senzací.

Na rozdíl od jeho energického, na interakci s publikem postaveného výkonu, díky němuž se z inscenace Ivana Rajmonta stalo cosi na způsob one man show, je Hádkovo pojetí civilnější, ne tak křiklavé. Režisér Jakub Tabery se rozhodl představit Truffaldina jako dobrosrdečného prosťáčka, který se snaží všem vyhovět a pomoci, ale pokaždé se něco pokazí.

Dále se na nahrávce podíleli Erika Stárková coby Beatrice, Pantalone ožil v podání Ivana Trojana, Florindovi propůjčil hlas Vladimír Polívka, doktorovi Miroslav Táborský. Dále účinkují Natálie Drabiščáková, Eliška Zbranková, Jan Meduna a Martin Zahálka.

Moucha z Benátek

Temperamentní herecké výkony podtrhuje hudební doprovod, který je dílem Vojtěcha Komárka. Za originálními zvukovými kulisami se ve snaze dosáhnout co nejvěrnější atmosféry režisér s technikou vydal přímo do Benátek, což se na výsledku rovněž promítlo. Vše je dotažené do nejdrobnějších detailů, včetně zvuku bzučící mouchy.

Jak sám prozrazuje, Benátky navštěvuje už mnoho let a stále se tam setkává se světem Goldoniho her. Mnohá zákoutí města na laguně podle něj dodnes vypadají, jako by kolem právě proběhl Truffaldino s jedním z dopisů.

Audioknika Sluha dvou pánů je k poslechu a k případnému stažení na platformě Audioteka.

„Dramatizace se u nás staly pevnou součástí edičního plánu v kategorii Superprodukce. Goldoniho Sluha dvou pánů je titul, který se řadí do zlatého fondu světové dramatiky, proto jsme ho chtěli nabídnout i v audioknižním provedení,“ říká Pavel Hurta, ředitel obsahu a produkce platformy Audioteka.

Sluha dvou pánů pochází z roku 1745 a kromě zmíněné inscenace v hlavní roli s Miroslavem Donutilem, kterou mělo Národní divadlo na repertoáru v letech 1994 až 2016 a dočkalo se šesti set repríz, ji nastudovali i v Městském divadle Brno.

Premiéru měla v roce 2000 a v roli Truffaldina se představil Martin Havelka. Derniéru měla v roce 2013. Goldoniho oblíbenou hru uvádělo v letech 1999–2001 také ostravské Divadlo Petra Bezruče, kde se v hlavní roli představil herec Norbert Lichý.