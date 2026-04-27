Co dělal Gérard Depardieu na oslavě Jiřiny Bohdalové? Pozval ho majitel divadla

Překvapením nedělní narozeninové oslavy Jiřiny Bohdalové v pražském Divadle Hybernia byla účast francouzského herce Gérarda Depardieu, který zasedl mezi diváky. Jeho přítomnost nebyla předem avizovaná a během večera vzbudila značný zájem jak mezi hosty, tak i na sociálních sítích.
„Pozvání bylo ze strany pana Fiľa, majitele divadla. Také jsme byli jeho účastí překvapeni,“ uvedla Natálie Lorencová za Český rozhlas, který akci v Divadle Hybernia pořádal. Oslavu totiž v divadle pojali jako natáčení rozhlasového pořadu Tobogan, který se do éteru dostane tento pátek, den před samotnými narozeninami.
Podnikatel Milan Fiľo, který se v Hybernii s francouzským hercem osobně vítal, patří mezi nejbohatší Slováky. Vlastní skupinu Eco-Investment, jež nyní areál bývalého kláštera poblíž pražského náměstí Republiky rekonstruuje.
Depardieu se do programu aktivně nezapojil a večer sledoval z balkonu hlediště pouze jako běžný divák. Na dotaz iDNES.cz Divadlo Hybernia okolnosti hercovy návštěvy blíže neupřesnilo.
„České televizi se s ním podařilo udělat akorát krátký rozhovor týkající se paní Bohdalové,“ uvedla ještě Lorencová.
Spekulace o důvodu jeho přítomnosti se objevily krátce po skončení akce. Deník Blesk uvedl, že sedmasedmdesátiletý herec zvažuje pronájem divadla pro své vlastní účely a že právě to mohlo být motivem jeho návštěvy: podívat se na prostory, které si bude pronajímat.
Není obvyklé, aby se Depardieu podobných společenských akcí v Česku účastnil, ač má herec k naší zemi blízko v osobním životě. Jeho současnou partnerkou je totiž česká herečka a produkční Magda Vavrušová, která dlouhé roky ve Francii působila.