Jeho divadelní režie i televizní seriály slaví velký úspěch, jeho filmy překypují předními hereckými tvářemi. Experimentální filmová novinka Zpráva pro Minervu 2 však nabízí šanci jen samým dosud neznámým hercům. Tedy s výjimkou tvůrců. Do menších rolí se totiž obsadili Miroslav Krobot i Lubomír Smékal, tvůrčí duo někdejších spolužáků, které je společně podepsáno pod všechny Krobotovy filmové režie: Díra u Hanušovic, Kvarteto, Velká premiéra a nově tedy i Zpráva pro Minervu 2.
Postava Radka vypráví o tom, jak má rád přesné vyskládávání nádobí do myčky. Během představení při tom panuje naprostý soulad s hledištěm, protože to je nějaká zvláštní zkušenost jak chlapů, tak žen, že to fakt mají rádi takto uklizené.