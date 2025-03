RECENZE: Dvě hodiny bez zraku. Nezvyklé představení inspiroval Den trifidů

Spolu se sedmičkou dalších diváků vstupujeme do čekárny soukromé kliniky. Uvítá nás muž v bílém plášti, trpělivě vysvětlí postup procedury a následně i představí i vrchní lékařku, která bude mít vše na starosti.

Všichni zde totiž kvůli postupující nemoci očí podstoupíme operaci, která zaručí zachování zraku. Po zákroku nás ovšem nejprve čeká několik týdnů naprosté tmy. Jsme zcela v péči starostlivých lékařů; já dostávám nadstandard, takže čas před operací trávím v soukromí. Nic už ale nevidím, přes obličej mám speciální masku, která ponořila celý svět do tmy. Následující převratné události tak vnímám jen podle ostatních smyslů...

Nezvykle začíná inscenace Krásný nový den, kterou od loňska uvádí divadelní soubor Pomezí ve svém sídle na pražské Florenci. Dílo v režii Lukáše Brychty lehce inspiroval slavný román Den trifidů Johna Wyndhama. I v Krásném novém dni bojuje lidstvo se slepotou. Oproti knižnímu vpádu mimozemšťanů se v divadelní verzi však musí popasovat s blíže nespecifikovanou katastrofou. V momentě naší operace se totiž cosi stalo, diváci s maskami na očích se něco dozvídají z útržků vzrušených rozhovorů, něco z přerušovaného zpravodajství. Následně jsou už odkázáni na ochotu a pomoc zaměstnanců kliniky, kteří událost přežili a neoslepli.

Netradiční žánry Jako site-specific se označuje divadlo inscenované mimo tradiční prostory s jevištěm. Jeho diváci se dostanou do opuštěných domů, továren, ale i na pole či hráze rybníka. Imerzivní divadlo pak nechává diváky „vnořit se“ do děje a volně se pohybovat prostorem i příběhem. Mohou třeba sledovat vybraného herce či se jen nechat unášet atmosférou. Představení Krásný nový den (stejně jako další tvorba spolku Pomezí) kombinuje oba tyto přístupy, i když diváci mají tentokrát kvůli absenci zraku interakci značně omezenou.

Účastníky specifického představení tak čekají necelé dvě hodiny v naprosté tmě, kdy procházejí speciálně upraveným podlažím „pomezního“ domu. Chvíli jsme na ulici, chvíli v bytě, všude se něco povaluje. Musíme se držet jeden druhého či se nechat vést herci a jejich pomocníky. To vše za zvuků okolního se hroutícího světa.

Inscenace souboru Pomezí se vždy vyznačovaly dokonalou výpravou, kterou diváci po celý večer volně procházejí. Pokud zrovna nechtějí sledovat děj, mohou se jen tak kochat nezvyklou scénografií. V případě Krásného nového dne je to podobné, i když absencí zraku vlastně úplně jiné. Představením procházíte pouze tudy, kudy vás pomocné ruce vedou. Prostoru na případnou interakci je tak mnohem méně. Veškeré okolí vnímáte jen sluchem a hmatem. Zbytek je na vaší představivosti.

Krásný nový den 75 % Pomezí premiéra 6. června 2024 režie: Lukáš Brychta hrají: Jindřiška Dudziaková, Marie Machová, Lucie Valenová, Milada Vyhnálková, Vojtěch Bartoš, Jakub Müller, Matěj Šíma, Petr Uhlík a další

Cesta rozvráceným světem přinese několik nečekaných momentů, během kterých si divák rychle uvědomí, jak by při takovém handicapu byl odkázán na milost a nemilost druhých. Byla by však škoda prozrazovat více, neboť představení je vysloveně postavené na prožitku a překvapení. Ať už si loňskou novinku Pomezí vychutnávají pravidelní návštěvníci imerzivních představení, či někdo, kdo přišel s tvorbou tohoto spolku do styku poprvé, čeká všechny nezvyklý a neopakovatelný večer. Důkazem zážitku může být následná volná debata, kdy účastníci ještě nějaký čas dobrovolně setrvávají v úvodní místnosti, aby si sdělili dojmy ze zvláštního večera.