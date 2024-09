RECENZE: Pozor, to se může stát i vám! Čermák a Špalková se přou o kozu

Pěkný, designově vypiplaný byt. Úspěšný manželský pár s odrostlým synem, symbol věrnosti a vzor pro všechny okolo. Právě do takového idylického prostředí přivádí diváky hra slavného amerického dramatika Edwarda Albeeho Koza aneb Kdo je Sylvie?, jejíž inscenaci nově uvádí pražské Divadlo Bez zábradlí.

On je padesátník, úspěšný architekt Martin Gray, který právě přebírá prestižní oborovou cenu. Ona jeho věrná manželka Stevie, jediná životní láska. Tedy donedávna. Což netuší až do momentu, kdy si všimne podivného zápachu čpícího z Martinova svetru. Vše zpočátku vypadalo prostě tak dokonale, že divákovi bylo hned jasné, že se něco musí pokazit. Pokazí se to. A pořádně.

Balanc na ostré hraně

Ke Grayovým totiž na návštěvu míří letitý rodinný přítel Ross, aby s dekorovaným Martinem dělal rozhovor. Ten se ale nekoná, architekt má podivnou náladu. Ross začne šťourat a nakonec se po velké snaze dozví ono tajemství. Že v tom hraje roli nevěra a nějaká „jiná“, tušil a možná i doufal. Ovšem odhalená realita mu doslova vezme dech.

Albeeho bezmála čtvrtstoletí starou hru s opravdu nečekanou zápletkou v Divadle Bez zábradlí zrežíroval Ondřej Zajíc. Režijní matador, bývalý dlouholetý šéf Městských divadel pražských, se zde trefil přesně do linky, kterou scéna pod vedením Karla Heřmánka mladšího razí. Tedy snaha o nalezení přesně té hrany, kdy předložené divadlo obecenstvo na jednu stranu pobaví, na tu druhou jej ovšem přiměje k zamyšlení. Že je tato hrana ostrá a balancuje se po ní jen velmi těžko, zjistil už leckdo. Ovšem Zajícovi se to s Kozou v Bez zábradlí povedlo skvěle.

Vedle přesné režie a skvělé předlohy na tom zde mají samozřejmě velkou zásluhu herci. Martina totiž ztvárňuje Hynek Čermák. Zkušenému a oblíbenému herci se zde přesně povedlo vystihnout onu ambivalenci a vnitřní zmatek, které jeho postava nese. Na jednu stranu nedokáže svůj hřích ani pojmenovat a souká ze sebe slova s největší těžkostí, na tu druhou se mu ale okamžitě rozzáří oči, jakmile na svou novou lásku jen pomyslí. Zaskočenou Stevii s podobnou bravurou podává Petra Špalková. Je v naprostém šoku, přesto se jako žena činu snaží držet nohama na zemi, aby ze svého zrádného manžela vše vytáhla a měla konečně jasno. Výměny mezi Špalkovou a Čermákem v momentech odhalení jsou nejlepší částí večera. Herci po sobě švihají bonmoty se stejnou razancí, s jakou si Stevie ulevuje demolicí sterilní bytové výzdoby. Mezi střepy tak vedle trosek obrazů a váz před přestávkou leží doslova hmatatelně i ruiny celého toho jejich šťastného manželství.

Koza aneb Kdo je Sylvie? 80 % Divadlo Bez zábradlí premiéra 28. března 2024 režie: Ondřej Zajíc hrají: Hynek Čermák, Petra Špalková, Bořivoj Čermák / Matěj Votoček, Vilém Udatný

Netradiční objekt Martinovy lásky i sexuální touhy diváky šokuje, stejně jako některé výrazy a vzpomínky, které z překvapeného hrdiny během večera padají. Albeemu se však na tak vyhrocené a ad absurdum dohnané zápletce povedlo přesně pojmenovat onu hraniční situaci, do které se může dostat každý z nás. Často může stačit jen jediný nehlídaný krok, jeden čin, ze kterého už není cesty zpět a následuje volný pád. A třeba se stejně drtivým finále jako v případě rozpadu manželství Grayových.

Koza aneb Kdo je Sylvie ovšem zároveň vypráví i o toleranci, její hranici a střetu toho, co říkáme, s tím, co si skutečně myslíme. Právě v tom všem je Albeeho čtyřiadvacet let stará hra nadčasová a nenechá žádného diváka chladným. A protože ji v pražském Divadle Bez zábradlí nastudovali ve skutečně zábavné formě, tak více než splnili své vlastní zadání.