RECENZE: Rozbité váze Jáchyma Topola kamera na jevišti prospěla

Výsledný snímek je nyní zdarma k vidění na webu Národního divadla.



Mikulášek a jeho tým se tak mohli důstojně rozloučit s dílem, kterému se přílišných ovací nedostalo. Kritici Kouzelné zemi vyčítali nevyrovnanost jednotlivých postav, nesrozumitelnost a práci s příliš mnoha klišé, kterými se autoři pokusili vykreslit vesnici léta 1968.

Topolova kniha sama o sobě působí jako rozbitá skleněná váza, z jejíchž střepů se kdosi pokusil složit zrcadlo. V téhle vesnici se totiž odráží a mísí poválečné vzpomínky s realitou 21. srpna, dávné animální běsy okoralých vesničanů s konkrétními přáními a sny jejich dětí. Sám Topol ostatně svůj počin v programu představení označil za halucinaci.

Přetvořit něco takového pro divadlo je náročné už jen proto, že snové dílo dostává příliš konkrétní rysy a příliš konkrétní úhel pohledu. Mikulášek navíc ve spolupráci s Markem Cpinem vytvořil velice odtažitou scénu. Ta je sice promyšlená, až wilsonovsky krásná, celkovému vyznění však dodává studený ráz. Tolik k samotnému představení. Závěrečné uvedení, které lze díky práci kamery sledovat nadále, totiž Kouzelné zemi prospělo.

Kouzelná země Národní divadlo premiéra filmové verze 4. března 2021 režie: Jan Mikulášek hrají: Johanna Tesařová, Tereza Vilišová, Martin Dědoch, Oskar Hes, Jindřiška Dudziaková, David Prachař, Jan Nedbal, Pavel Batěk, Robert Mikluš, Václav Vašák, Lucie Juřičková, Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček, Karin Vápeníčková-Bílíková, Veronika Lapková Hodnocení­: 50 %

Po rozmáchlém divadelním plátně, kde se mohl návštěvník Stavovského divadla snadno ztratit, totiž nyní diváka vede režisérovo oko. Díky detailním záběrům a střihům je náhle vše jasnější; vytanou mnohé drobnosti, které naživo zanikaly. Týká se to zejména výjevu z hospody, na kameře se jednotlivé vesnické figurky tolik neztrácejí.

Naopak velice těžkopádně působí nehomogenní slideshow fotografií, které měly spolu s výraznou hudbou diváka přikovat k sedadlu. To, co už v divadle působilo zbytečně lacině, dostává ve filmovém materiálu až amatérských kontur. Série obrázků je totiž do výsledného tvaru přímo vložena. Když už chtěli autoři tuto část, která patrně sloužila k přestavbě scény, ve filmu zachovat, měli tak učinit záběrem přímo z divadla.

Celkově ale filmové zpracování divadelní Kouzelné zemi prospělo.