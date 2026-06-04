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Klauniáda na Hradě. Shakespearovské slavnosti slibují strhující Komedii omylů

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  16:42
Letní shakespearovské slavnosti vstupují do své 29. sezony, v rámci které si pro diváky připravily inscenaci Komedie omylů. Nejdivočejší, nejhranější, nejkratší a nejvtipnější kus z pera britského dramatika Williama Shakespeara. V novém nastudování představení se v hlavním rolích představí Aneta Krejčíková, Sára Rychlíková nebo Marek Adamczyk. Premiéra v kulisách Pražského hradu je naplánovaná na 24. června.
Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské...

Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské slavnosti 2026 | foto: Agentura Shock, Pavel Mára

Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák - Komedie omylů - Letní...
Z představení Na scéně Martin Hilský
Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)
Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)
25 fotografií

V areálu Nejvyššího purkrabství Pražského hradu vrcholí přípravy nového nastudování Shakespearovy hry z roku 1593 Komedie omylů. Nejsvižnější z 39 her nejvýznamnějšího britského dramatika překypuje množstvím neuvěřitelných záměn, groteskních figur, ale také jižanského temperamentu a vášně.

„Vystupují tam dva páry dvojčat, to je pro Shakespeara typické. Kombinuje se zde téma tragického osudu a téma frašky. Jsou tam dva časy. Dlouhý čas lidského osudu a pak ten krátký čas jednotlivých situací, které jsou úžasné. Záleží tam na rytmu, často jsou rýmované a ty rýmy tam nejsou jako cinkrlátka. Vytváří strhujícím způsobem situační komedii,“ říká s obdivem k Shakespearovu dílu jeho nejvýznamnější překladatel profesor Martin Hilský.

„Je to choreografie vět, pohybu, věků... celý ten text je velká příležitost až k nějaké herecké klauniádě, o kterou se pokoušíme. Baví nás to hrát a snad bude někoho bavit se na to koukat,“ uvedl během tiskové konference na Pražském hradě režisér inscenace Vojtěch Štěpánek.

Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem

Podle jeho názoru fraška jako žánr klade na tvůrce mimořádné nároky. „S režisérem jsme se shodli, že v té hře je hrozně podstatná divadelní energie,“ uvedl profesor Hilský.

Před diváky předstoupí Marek Adamczyk v alternaci s Tomášem Havlínkem, kteří ztvární Antifoa Efezského, v roli jeho ženy Adriany bude Sára Rychlíková a Aneta Krejčíková jako její sestra Luciana.

„Při této práci jsem si uvědomila, jak je to vlastně strašně těžké. Je potřeba mít vedle sebe kvalitní hráče a využívat naplno řemeslo, kterému se učíme. A já miluju výzvy,“ těší se z účasti na představení Krejčíková.

Návštěvníkovo oko dále potěší například Petr Buchta, Šimon Krupa, Erika Stárková, Marek Taclík, Dana Batulková nebo Jakub Kohák, pro kterého bude účast na slavnostech zcela premiérová.

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Nabídka zahrát si zlatníka Angela ve zmíněné komedii ho podle jeho slov ohromila i vyděsila zároveň. Mírné uklidnění u něj přišlo ve chvíli, kdy si uvědomil, že se nemusí učit tolik náročného textu jako jeho kolegové.

Vedle nově nastudovaného představení, které bude mít v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu premiéru 24. června, budou moci diváci od druhé poloviny července navštívit také komedie Jak se vám líbí nebo Marná lásky snaha. Letní shakespearovské slavnosti zavítají také do Brna, Ostravy a Bratislavy, kde se odehrají inscenace jako Othello, Veselé paničky windsorské nebo Zimní pohádka. Přesný program najdete na oficiálním webu akce.

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