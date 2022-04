RECENZE: Fialová s Míčovou jsou dvě naježené kočky na rozpálené střeše

Jinou Williamsovu klasiku Tramvaj do stanice touha totiž Činoherní klub už jedenáct let hraje v režii zdejšího zakladatele Ladislava Smočka.

Uvedením moderního dramatu postaveného na silných hereckých výkonech se tak slavná scéna vrací na pole, kde je jí nejlépe. Alespoň to tak vyznívá v kontextu s předchozí premiérou, kdy se Ondřej Sokol pokusil s Shakespearovým Macbethem vypořádat tak rozmáchle, až interiér divadla praskal ve švech.

Sázka na zcela jinou klasiku totiž vyšla skvěle. Čičvák Williamsovu hru režíruje zcela nenápadně, je si dobře vědom, že její síla plně spočívá v dialozích mezi všemi postavami. A aby takový druh divadla vynikl, je třeba mít k ruce silné herecké obsazení. V příběhu z první poloviny 20. století se rodina sjíždí do domu otce, který zatím ještě netuší, že umírá. Jeho synové, nebo spíše jejich manželky však dobře vědí, co se bude dít a že je třeba se připravit na dělení rozsáhlého majetku. Do rolí „dvou naježených koček“ obsadil Činoherní klub Annu Fialovou a Gabrielu Míčovou. A jelikož lze postavu Margaret považovat za hlavní, dostává zde Fialová obrovskou příležitost.

Kočka na rozpálené plechové střeše Činoherní klub premiéra 19. dubna 2022 režie: Martin Čičvák hrají: Anna Fialová, Jan Hájek, Vladimír Kratina, Naďa Konvalinková, Gabriela Míčová, Matěj Dadák Hodnocení: 80 %

Šestadvacetiletá herečka se jí chopila skvěle a ukazuje se v dosud neviděném světle. Margaret podává jako temperamentní herdekbabu. Ta si zavřená v kleci s netýkavým manželem uvědomuje, že začíná předčasně stárnout, a svou neukojenou touhu žít si tak ventiluje ostrým jazykem. Alkoholik Brick v podání Jana Hájka je jí skvělým protikladem. Jeho nezúčastněné popíjení a úsečné mrmlání skvěle kontrastuje s Margaretiným temperamentem.

Podobně povedenou dvojicí jsou i rodiče v podání Nadi Konvalinkové a Vladimíra Kratiny. Gabriela Míčová v roli Mae nemá v Gooperovi Matěje Dadáka tak silného protihráče, ale i tak třetí dvojice skvěle doplňuje dvě předchozí a společně přesně budují dusivou atmosféru vyšší vrstvy kdesi na amerických plantážích.