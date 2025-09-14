Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Jejím otcem byl spisovatel a scenárista Jiří Stránský, jejím manželem je divadelník a herec Petr Forman. Společně vychovali tři dcery: filozofku a publicistku Josefínu, divadelní produkční Emílii a herečku Antonii. Své umělecké vlohy nyní naplno předvede i scenáristka Klára Formanová, autorka divadelní novinky Vraťte nám Sofii Lorenovou, kterou v neděli poprvé uvede pražské Divadlo v Řeznické s Jitkou Sedláčkovou v jedné z rolí.
Pojďme nejprve k novince, kterou zde v Řeznické chystáte.
Ráda bych na úvod řekla, že skutečnost, že se tady bude hrát hra, kterou jsem napsala, je pro mě velká pocta a hlavně srdcová záležitost. Můj muž tu kdysi, ještě za komunistů, hrál, a já to divadlo mám moc ráda. Malé divadlo s obrovským srdcem a kouzelným duchem. A dělají tu skvělé věci.
Vůbec si nedovedu představit, že by se to tady u nás po volbách tak změnilo, že bychom směřovali třeba zase k Rusku.