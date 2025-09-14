Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Fotogalerie 18

Scenáristka Klára Formanová | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Šťástka
  14:00
Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz dále vzpomíná na otce Jiřího Stránského i svou práci se závislými ženami.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jejím otcem byl spisovatel a scenárista Jiří Stránský, jejím manželem je divadelník a herec Petr Forman. Společně vychovali tři dcery: filozofku a publicistku Josefínu, divadelní produkční Emílii a herečku Antonii. Své umělecké vlohy nyní naplno předvede i scenáristka Klára Formanová, autorka divadelní novinky Vraťte nám Sofii Lorenovou, kterou v neděli poprvé uvede pražské Divadlo v Řeznické s Jitkou Sedláčkovou v jedné z rolí.

Pojďme nejprve k novince, kterou zde v Řeznické chystáte.
Ráda bych na úvod řekla, že skutečnost, že se tady bude hrát hra, kterou jsem napsala, je pro mě velká pocta a hlavně srdcová záležitost. Můj muž tu kdysi, ještě za komunistů, hrál, a já to divadlo mám moc ráda. Malé divadlo s obrovským srdcem a kouzelným duchem. A dělají tu skvělé věci.

Vůbec si nedovedu představit, že by se to tady u nás po volbách tak změnilo, že bychom směřovali třeba zase k Rusku.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...

14. září 2025  9:20

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

vydáno 14. září 2025

RECENZE: Ovce, techno, něha i vtip. Proč film DJ Ahmet vítězí nejen na Sundance

75 % Premium

Nežijí v ráji, ale umí se životem probíjet s tak přirozenou lehkostí, uvolněností a vitalitou, že si diváka omotají kolem prstu. Hrdinové snímku DJ Ahmet, který do českých kin vstupuje se dvěma...

13. září 2025

Maminy řeší děti, Taťkové manželky? Háma a Pazderková lákají na původní muzikál

Divadlo Lucie Bílé po úspěchu muzikálu americké autorky Sue Fabischové Maminy chystá 18. září premiéru komedie Taťkové od českých autorů. Hudbu pro muzikál zpracoval Ondřej Brousek, texty písní...

13. září 2025  11:31

TELEVIZIONÁŘ: Stárnoucí Michael Douglas učí mladé, jak hrát. A srší vtipem

Dva Zlaté glóby, za nejlepší komediální televizní seriál a pro Michaela Douglase coby nejlepšího herce ve stejné kategorii, má vedle jiných trofejí na kontě Kominského metoda, jejíž premiéru nasazuje...

13. září 2025  8:31

Krize se vlekla roky, popisuje Petr Fiala zásadní změnu v kapele Mňága a Žďorp

Premium

Kapela Mňága a Žďorp vydala nové album Hoříš? Hořím!, na němž poprvé v historii tohoto tělesa nehraje kytarista Martin Knor. Jeho nahrazení nováčkem Jakubem Červinkou bylo podle slov frontmana Petra...

12. září 2025

RECENZE: Vše při starém. Na albu Play je Ed Sheeran takový, jakého jej fanoušci chtějí

Premium

Albem – (čteno jako „Subtract“) z roku 2023 ukončil zpěvák Ed Sheeran řadu desek nazvaných podle matematických symbolů a novinkou Play startuje sérii novou, inspirovanou tlačítky na přehrávačích....

12. září 2025

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

12. září 2025  15:53

Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby...

12. září 2025  12:38

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?

55 % Premium

Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o premiérovém filmu Panství Downton: Velké finále vyjádřil šalamounsky. Sám prý sice cítí, že je to definitivně...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.