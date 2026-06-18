RECENZE: Jak klan Baťa k (ne)štěstí přišel. Muzikál s Oskarem Hesem vibruje energií

Rap, step, beatbox i moravská lidová. Že se diváci zbrusu nového muzikálu Klan Baťa dočkají eklektického propojení hudebních žánrů, avizovali tvůrci v čele s autorkou Danielou Sodomovou a režisérkou Adélou Stodolovou už předem. A přesně toho se jim dostane hned od prvních minut novinky, která je letošní vlajkovou lodí divadelní produkce na pražské Kampě.
Svého hrdinu podává jako – mírně řečeno – retardovaného popletu, což k jinak stepem, jazzem a Baťovými motty prodchnuté inscenaci příliš nesedí.