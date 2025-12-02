Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině

Po Medě, Werichovi, Martě a Formanovi se Letní scéna Musea Kampa rozhodla uvést novinku o dalším významném jménu našich moderních dějin. Tentokrát to ovšem nebude jen jedna osobnost, nýbrž rovnou celá rodina, tvůrci si totiž vybrali obuvnickou rodinu Baťů. Novinka Klan Baťa bude mít na pražské letní scéně premiéru 16. a 17. června a bude se jednat o muzikál.
Tomáš Klus, Oskar Hes a Šimon Opp na plakátě k novince Klan Baťa | foto: Letní scéna Musea Kampa

Mezi hlavními protagonisty červnové novinky budou Oskar Hes a Marek Lambora, oba dva herci zaujímají ústřední místo na odhalených plakátech. Vedle nich se v Klanu Baťa představí Tomáš Klus, Dan Krejčík, Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Kryštof Krhovják, Vojtěch Havelka, Dan Žižka, Petra Kosková, Radka Pavlovčinová a další.

Za letním hraním na Kampě opět stojí tvůrčí duo scenáristky a producentky Daniely Sodomové a režisérky Adély Laštovkové Stodolové. „Moje prvotní myšlenka byla udělat něco o byznysu, protože mě to osobně zajímá, a taky jsem chtěla, abychom trochu vybočili z tradice našich dosavadních inscenací,“ hlásí Sodomová. „Dalším podnětem byl fakt, že na příští rok připadá 150. výročí narození Tomáše Bati. Ovšem náš muzikál Klan Baťa není o jedné osobnosti, ale o několika generacích rodiny Baťa. Museli jsme se proto zaměřit na určité téma, které je propojuje, a pro mě to téma je: tradice versus moderní doba,“ pokračuje.

Tvůrčí ambicí týmu je i vzdát hold klasickému muzikálu i novodobému pojetí tohoto žánru. V novince tak budou znít melodie ve stylu velkých muzikálů ze 40. či 50. let a dojde i na step.

RECENZE: Ten soud vám nezávidím, žertovala Kubišová po premiéře Marty

Právě na ten se již chystá Marek Lambora. „Na Letní scéně Musea Kampa jsem viděl Formana a říkal jsem si, že by mě bavilo si v tomhle prostoru zahrát, takže když rok na to přišla nabídka, neváhal jsem. Největší výzvou pro mě je step, na který se zároveň nejvíc těším, protože ve škole jsem si ho oblíbil. Stepky už jsem ale dlouhá léta neměl na nohou, takže jsem raději v předstihu začal s tréninkem,“ popisuje herec. Vedle klasických hudebních žánrů však prý diváci uslyší i rap a beat box.

Oproti Lamborovi se Oskar Hes předem zaměřil primárně na zpěv. „Ačkoliv mám muzikál vystudovaný, tak jsem ho vlastně nikdy neaplikoval v praxi, především zpěv je pro mě zatím neprobádané území, tak se ho snažím pomalu osvojovat, abych se v tom malinko usadil. Bude to pro mě experiment ve všech směrech, takže jsem zvědavý a těším se, jak to začneme dávat dohromady společně s dalšími mladými kreativními lidmi,“ uvedl populární herec i tanečník.

Zpívat jako Marta, ale neimitovat ji bylo nejtěžší, říká Holišová nad Thálií

Letní scéna Musea Kampa bude novince Klan Baťa patřit po premiéře 16. a 17. června ještě po zbytek měsíce a dále v červenci. Starší inscenace Forman se bude hrát v srpnu a Marta (ověnčená Cenou Thálie 2023 pro Hanu Holišovou za ztvárnění Marty Kubišové) pak v srpnu a září.

Součástí programu budou tradičně také koncerty, například Souboj klavírů Ondřeje Brouska a Ondřeje Brzobohatého, dále vystoupení Adama Plachetky, Tomáše Kluse, Dana Bárty a jeho Illustratosphere či Ondřeje Havelky s Melody Makers.

