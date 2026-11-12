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Kdo ztvární Romea a Julii? Jubilejní ročník čeká Letní shakespearovské slavnosti

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  8:08
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Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských...

Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských slavností 2015 | foto: Agentura Schok, Patrik Borecký

Romea ztvárňuje Jan Sklenář, o Julii se dělí Tereza Voříšková (na snímku) s...
Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských...
Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských...
Tereza Voříšková a Jan Sklenář hrají hlavní role v letošní premiéře Letních...
15 fotografií
Nejslavnější milostný příběh všech dob, Romeo a Julie, zahájí příští rok v červnu jubilejní 30. ročník Letních shakespearovských slavností. Nového nastudování se ujme režisér Pavel Khek. Herecké obsazení zatím organizátoři neoznámili.

„Romeo a Julie patří k nejznámějším Shakespearovým dílům a věříme, že nové nastudování bude krásným zahájením jubilejního ročníku,“ uvedl umělecký ředitel Letních shakespearovských slavností Libor Gross.

Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských slavností 2015
Romea ztvárňuje Jan Sklenář, o Julii se dělí Tereza Voříšková (na snímku) s Marií Poulovou.
Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských slavností 2015
Z inscenace Romeo a Julie uvedené v premiéře v rámci Letních shakespearovských slavností 2015
15 fotografií

Oznámení premiéry vyvolalo na sociálních sítích otázky, kteří herci se stanou protagonisty slavných rolí. Pořadatelé však na facebooku uvedli, že zatím nemohou prozradit všechno. Khek nově nastuduje překlad hry Williama Shakespeara od Martina Hilského. Není zatím známo ani přesné datum uvedení, slavnosti obvykle začínají v Praze týden před letními prázdninami.

RECENZE: Julie s motýlími křídly. Na Hradě si lásku s Romeem musí nasdílet

Romea a Julii slavnosti uváděly mezi lety 2015 a 2018 v režii dua SKUTR (Lukáš Trpišovský, Martin Kukučka), v hlavních rolích hráli Jan Sklenář a Tereza Voříšková v alternaci s Marií Poulovou. Duo SKUTR umělecky vede Činohru Národního divadla. Romeo a Julie má na slavnostech rovněž slovenskou verzi, jíž nastudoval režisér Dodo Gombár v překladu Jozefa Kota do slovenštiny.

Pořadatelé rovněž oznámili, že zahájili prodej dárkových poukazů na 30. ročník. Jejich držitelé získávají přednostní přístup k nákupu vstupenek. Vedle chystané premiéry Romea a Julie se na repertoár vrátí také inscenace z předchozích let. Podrobnosti o obsazení a programu festival představí v následujících měsících.

RECENZE: S Krejčíkovou na kolotoči. Komedie omylů je fraška se vším všudy

Na Letní shakespearovské slavnosti letos přišlo téměř 94 tisíc lidí, asi o 6 tisíc více než loni. Slavnosti zahájila premiéra Komedie omylů, tato inscenace byla i posledním představením. Trval neutuchající zájem o tituly, které jsou na programu déle. Patří mezi ně Marná lásky snaha, Othello a Večer tříkrálový. Derniéru měla letos po osmi sezonách Zimní pohádka. K tradičním scénám v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě se letos připojila představení na zámcích Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hradě Loket a v hospitálu Kuks.

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