Pocházíte z Tokia, v roce 2003 jste se ovšem přestěhovala do Los Angeles, abyste se věnovala studiu tance. Co vás k tomu přimělo?

Viděl jsem cirkusové představení „O“ v Las Vegas. To umění na mě udělalo velký dojem. Byla to jedna z prvních věcí, která mě přiměla k tomu, abych se stal součástí souboru Cirque du Soleil.

Jak těžké to bylo?

Dost. Mnoho let jsem se účastnila konkurzů stále dokola. V roce 2012 se mi podařilo projít všeobecným konkurzem a byla jsem zařazena do databáze umělců Cirque du Soleil. V roce 2017 jsem konečně dostala svou roli (momentálně ztvárňuje postavu Kláry v představení Kurios, poz. red.). Zkrátka jsem se stále hnala za svou vášní. A vyplatilo se to.

Zní to, že jste z toho stále nadšená.

Jsem! Žiju svůj sen. I když zprvu jsem měla strach z náročnosti této role. Nejde o rychlé pohyby, převalování se, ani o cool tanec. Jde o přítomnost, která se lidí dotýká. Tolik detailů a emocí vložit do jemných pohybů. Mohlo by to být snadno velmi nudné a kýčovité, pokud by to nebylo provedeno správně.

Kazuha Ikeda Japonská tanečnice a performerka.

od Cirque du Soleil. Je jedinou japonskou umělkyní v tomto představení. Její postava je charakteristická výrazným make-upem a kostýmem s anténovitými kruhy, které symbolizují schopnost přijímat neviditelné vlny.

V roce 2020, během jejího působení ve společnosti Cirque du Soleil, se jí narodil syn Kobe.

Jak se společnost postavila k tomu, že máte syna? Přeci jen vaše zaměstnání není úplně tradiční.

Když jsem nastoupila do Cirque du Soleil, ještě jsem syna neměla. Narodil se v době pandemie. Mít děti je pro každého nového rodiče otázka přizpůsobení se, ale musím říct, že naše společnost byla ke mně, i jiným zaměstnancům s dětmi, velmi vstřícná.

Máte nějaké konkrétní příklady?

Ano, cirkus třeba nabízí různé speciální výhody a programy. Každou neděli máme rodinný den. Celá rodina si může dát brunch v naší kuchyni a děti si mohou hrát v artistickém stanu na cvičišti a učit se cirkusové dovednosti od našich přátel a kolegů. Pod šapitó pořádáme také Velikonoce, Halloween a Vánoce. Každý si vyzdobí svou kancelář a slavíme stejně jako ostatní. Můj syn nejvíc miluje velikonoční koledování v cirkusu.

To jsou různé speciální příležitosti. Jak ale probíhá takový normální den v cirkusu?

Pokud jde můj syn do školky, vstáváme kolem sedmé ráno a odvážíme ho tam. Potom nakoupím a připravím pro rodinu večeři, nechám ji v lednici a jdu do práce. Po představení přijdu domů kolem jedenácté večer a odpočívám.

To zní náročně.

Je. Většinu času jsem hodně ospalá. Ale káva mě udržuje v chodu!

Přímo v cirkusu tedy školka není?

Ne, v každém městě, kam jedeme, hledáme místní jesle nebo školku. Pokud se v zemi nemluví anglicky, je to trochu složitější. Instituce hledáme ještě před příjezdem do města, abychom měli vše připravené, až do nového města přijedeme. Pokud tedy najdeme nějakou školku, která dočasně přijímá nové děti, syna do ní pošleme. Prošel už celkem deseti různými školkami a školami. Rád se setkává s různými lidmi z celého světa.

A mohl by být syn teoreticky s vámi během tréninku?

Umělecký stan je přes den určený pouze pro práci, ale na místě máme prostory včetně kuchyně a dětského koutku, kde se může zdržovat. Máme také registrační list pro rodiny a hosty, takže někdy se může přijít podívat na představení z uměleckého stanu, a to je vždycky příjemné.

Užívá si vaše dítě takový život?

Můj syn miluje show a nasedání do letadel nebo vozidel. Myslím, že se mu takový život líbí.

Mnoho jazyků i kultur, jedna rodina

Jaké jsou podle vás výhody vaší práce pro dítě?

Jednou z výhod je, že můj syn je odmalička vystaven mnoha kulturám a jazykům. Je pro něj velmi dobré vědět, že na světě existují různí lidé, a je důležité, aby se naučil respektovat odlišnosti.

A co nevýhody?

Nevýhodou je určitě to, že se život hodně mění. Nejen prostředí, ale i různé životní situace. I když mám pocit, že si to můj syn užívá. Na druhou stranu ať jsme kdekoli, máme kolem sebe stále stejnou rodinu, kterou je právě soubor Cirque du Soleil.

Kolik dětí je v souboru? Má tam váš syn nějaké parťáky?

Přesní číslo nevím, ale jezdí s námi spoustu rodin a partnerů. V souboru panuje příjemná rodinná atmosféra.

Co říká na vaši roli v představení Kurios?

Když byl ještě opravdu malý, byl velmi zmatený a bál se mého líčení. Hlavně potom, co jsem si nasadila řasy! Nepoznal, že je to jeho matka. Teď už to chápe a mou roli Kláry miluje. Ukazuje na mě, když ve městě najde plakáty s mou podobiznou.

Kolikrát už show viděl?

Asi bych to ani nespočítala, je mým největším fanouškem. Dívá se skoro každý týden a videa doma sleduje každý den.

Bude jednou taky působit v souboru?

Cirkus ho baví, ale je ještě malý. Tak uvidíme, co bude chtít dělat, až vyroste.

Show Kurios brzy zamíří i do našeho hlavního města. Jak se těšíte do Prahy?

Slyšel jsem, že Praha je jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Takže se moc těším, až ji uvidím a prozkoumám.