Jako Bella Donna se nově představila Kateřina Brožová. Tak se totiž jmenuje novinka v pražském Divadle Radka Brzobohatého, kde hraje hlavní roli. Na dubnovou premiéru dorazil i rakouský autor Stephan Vögel. „Byla velmi úspěšná. Ono je to těžké, když člověk zkouší komedii, tak reakce publika neslyší a jen se domnívá, kde by to mohlo fungovat. Pak přijde divák a celá forma se rozbije, protože někde navazujete a do toho se lidé začnou smát. Tady byla atmosféra úžasná, diváci reagovali hezky. I na místech, kde jsme to nečekali,“ předesílá herečka a zpěvačka.

O čem přesně novinka vypráví?

Vypráví o tom, jak jedna žena – tedy Bella Dona, Carmen – doslova tráví svoje milence. Měla kdysi nějaký zážitek s otcem své dcery, ten ji opustil a ona se s tím úplně nevyrovnala. A od té doby řeší život tak, že má každého milence či partnera jen na dva roky. Tvrdí, že pak to přestane fungovat. A totéž radí i dceři. Ovšem neřeší to tak, že se s nimi rozejde. Jako bylinkářka pěstuje na zahrádce různé bylinky, takže je otráví. Nejprve jim ale dává bylinky na podporu aktivity, energie a radosti ze života. Takže i ona má radost ze života, užívá si ho po svém. A pak zkrátka tvrdí, že kdyby se s partnery rozcházela, bylo by to jen trápení. Rovnou je tedy tráví, takže jim pomůže odejít ze života v nejlepší moment. Nechci to prozrazovat celé, ale pojednává to o ženě, která je skvělá kuchařka a bylinkářka. Živí se tím, píše kuchařky, pěstuje bylinky. Jen je pěstuje na zahradě, kde zároveň pohřbívá i bývalé milence.