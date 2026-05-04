Kašparův velký výlet. Parta okolo Jakuba Špalka se opět vydala po hradech a tvrzích

Divadelní spolek Kašpar okolo režiséra a herce Jakuba Špalka kromě hraní v Praze v Divadle v Celetné a nedaleké také od jara do podzimu objíždí hrady, zámky, tvrze, mlýny a jiné plenérové prostory. Letos na toulky českou krajinou vyrazil už po páté v řadě. Diváci si tak produkci zavedené scény budou moci užít třeba ve Vimperku, Pořešíně či tradičně na hradě Kašperk.
Kristián Stolařík a Tomáš Karger v inscenaci Lebky z Connemary

Jelena Juklová, Kristián Stolařík a Tomáš Karger v inscenaci Lebky z Connemary
Jan Meduna v inscenaci Lebky z Connemary
Putovní přehlídka zavedeného pražského ansámblu okolo Jakuba Špalka míří pod názvem Kašparův velký výlet opět do různých koutů České republiky. Zájezdová představení začínají koncem dubna a končí začátkem října. „Diváci se mohou těšit samozřejmě na klasiku, stejně jako v minulých letech vyveze Spolek Kašpar také současné autory a letos chystá i speciální novinku,“ uvedla za divadlo Lenka Bočková.

Přehlídku zahájili Kašpaři už v roce 2022, tehdy odehráli 50 představení na šesti místech. Letos chystají 73 večerů na 14 místech. „Kola dodávky, která k přehlídce neodmyslitelně patří, se dala do pohybu poprvé 25. dubna, kdy představení Draci noci odstartovalo letošní jubilejní přehlídku v Kochánkách,“ pokračuje Bočková.

V pátek 8. května zamíří Kašpaři na Kašperk, kde odehrají premiéru šitou hradu přímo na míru. „U kamen v ‚kašpaří horské klubovně‘ spatří světlo světa inscenace Plíčky (Šumavské pověsti). Během jedinečného večera zazní lidové pověsti ze střední Šumavy, zvláště pak z okolí Kašperských hor. Toto představení bude k vidění pouze na Kašperku a to v květnu a pak v říjnu,“ upozorňuje.

Kašparův velký výlet

květen: Kašperk, Pořešín, Tichá, Olešná, Vimperk, Jistebnice
červen: Kochánky
červenec: Němčičky, Popovičky, Lnáře, Olešná, Jistebnice, Vimperk, Radonice
srpen: Radonice, Kašperk, Lysice, Pořešín, Tichá, Vlksice, Jistebnice
září: Jistebnice, Kochánky, Kašperk
říjen: Kašperk

V květnu zůstanou Kašpaři ještě raději pod střechou, v muzeu na hradě Pořešín, ve věži na tvrzi Tichá a v pokoji zámku Olešná pozvou diváky na vybrané Erbenovy balady v inscenaci Kytice. V červnu a pak hlavně v červenci se již přesunou pod širou oblohu a kromě tradičních štací (Radonice, Kochánky, Olešná, Tichá, Kašperk, Pořešín, Vlksice, Jistebnice, Vimperk, Lysice a další) se letos poprvé vydají na zámek Lnáře.

Kromě již dvou výše zmíněných inscenací vyvezou také tituly Kráska z Leenane, Lebka z Connemary, Draci noci, Vincenc, Slovácko sa nesúdí, Romeo a Julie, Rozmarné léto, Rozmarné léto bonus, Král Lear, Mrzák inishmaanský, Dámská čtyřhra, Jonáš a tingl-tangl a na závěr přehlídky se definitivně rozloučí s inscenací Eastwood.

Kašpaři v rámci svého výletu navštíví od dubna do října celkem čtrnáct míst, kde během 73 večerů představí patnáct titulů.

