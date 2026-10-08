RECENZE: Kasparov vs. Deep Blue nabízí strhující vyprávění o milníku naší historie
Tedy slavný střet mezi tehdy nejlepším (a dodnes patrně nejslavnějším) šachistou světa a vylepšenou verzí počítače od firmy IBM, který se odehrál v květnu roku 1997.
Lesák se Strýčkovou Preslovou ve svém domovském působišti už opakovaně dokázali, že divadlo lze udělat prakticky z čehokoli. Zpracovali takto fenomén kapely Lunetic, společenskou hru Městečko Palermo, druhý díl Bible či problematiku takzvaných šmejdů. Divák některého z těchto kusů se tedy rozhodně nediví, když v programu NoDu najde počin zabývající se bezmála třicet let starým šachovým střetnutím.
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Utkání mezi Kasparovem a Deep Blue však dalece přesahuje svět staleté hry. Stal se patrně prvním velkým střetem mezi umělou inteligencí a tou lidskou. V kontextu dnešní doby tak možná tato událost bude nabývat na stále větším významu a časem se z ní stane pomyslný milník.
Dodnes ji zahaluje i notná dávka tajemství. Kasparov totiž během střetnutí obvinil firmu IBM z nekalých praktik v souvislosti s podivným „nepočítačovým“ tahem druhého klání. Situace nebyla dodnes spolehlivě vysvětlena.
V NoDu se v roli Kasparova a zároveň i průvodce večera představil Lukáš Černoch. Diváky nejprve osloví s krátkou anketou, kdo hraje šachy a následně vyzve dobrovolníka, aby si s ním zahrál jednu rapid partii. Na repríze koncem září ji s úspěchem prohrál, svými vtípky a situačním humorem si však Černoch během chvíle publikum zcela získal.
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Po rapid utkání se už dostáváme k oné přelomové události. Černoch do diváků tlačí nahuštěné informace, aby i ti, kteří o Kasparovovi dosud moc neslyšeli, byli v obraze. Tvůrčí tým zde odvedl vynikající práci, i přes množství údajů vše odsýpá a jedna vtipná scéna střídá druhou. A to i díky zábavnému a energickému výkonu jediného herce, který svoji one-man show podává doslova do roztrhání těla.
Kasparov vs. Deep Blue
NoD
premiéra 3. května 2026
režie: Janek Lesák
hrají: Lukáš Černoch
A strhující je i samotná partie, tedy ústřední moment večera. Diváci doslova cítí napětí okamžiku, Kasparovovo zoufalství, vypětí a stres vrcholového šachu, který v květnu 1997 násobila nervozita z dosud nepoznaného a těžko analyzovatelného protivníka. Tvůrci odvedli opravdu skvělou práci, dobře pracují s rytmikou večera a dávkují informace přesně tak, aby představení ani na chvilku neztratilo tah.
Po sérii remíz Kasparov v celkovém součtu jen těsně prohrává a stává se ve ztvárnění vynikajícího Černocha smutným hrdinou večera. Budeme jej časem následovat my všichni? To už si diváci musejí přebrat v hlavě sami cestou z NoDu.
Tipy z televizního programu
Recenze: Havel 65 %, Jak porodit a nezbláznit se 30 %, Citová hodnota 70 %, Souboj pohlaví 50 %, Elysium 80 %, Opice 55 %, Něco za něco 50 %, Motorkáři 60 %, Odcházení 50 %, Milost 75 %, Nevděčné bytosti 60 %
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