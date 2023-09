VIDEO: Mládkův Jožin se vrací. V jeho dětském muzikálu Močál story

Pražské Hudební divadlo Karlín plánovalo svou zkušebnu ukrytou v druhém patře otevřít pro veřejnost jako Malou scénou už delší čas. Pro komplikace spojené s covidem však musel tento nápad počkat až na listopad 2023. První novinkou, kterou zde diváci uvidí, bude premiéra hry Ivana Mládka nazvaná Močál story.

„O té hře toho vím ze všech nejméně, už jsem na to úplně zapomněl,“ přiznal Mládek. Dostal prý kdysi zakázku od agentury Aurapont, která potřebovala dětský muzikál. „Přišli za mnou, že by chtěli, aby tam byly moje nejprofláklejší písničky. Tak jsem sedl a šlo mi to celkem lehko. Propojil jsem své písničky a když jsem začal psát, ani jsem nevěděl, jak to dopadne,“ pokračoval populární autor. Dílo měl prý hotové za týden.

Z realizace ovšem nakonec sešlo. „Tak jsem to odnesl aspoň na Dilii. Tam pak scénář po dvaceti letech našel Honza Pixa s manželkou,“ popisuje Mládek. Právě rodinný tým, který se specializuje na dětské muzikály, bude mít na starosti umělecké směřování karlínské Malé scény. „Sám budu překvapen, až to uvidím,“ směje se Mládek k realizaci veršované novinky, kterou v Karlíně režíruje Vilém Dubnička.

V představení zazní například písně Pochod Praha Prčice, Medvědi nevědí nebo Zobali vrabci zobali. Součástí muzikálu bude samozřejmě i Mládkův největší hit Jožin z bažin. „Byl jsem ale proti tomu, aby se to jmenovalo Jožin z bažin. To mi přišlo jako přílišné oživování mrtvoly,“ uvedl Mládek pro iDNES.cz. „Sám ředitel divadla přišel s názvem Močál story. S tím jsem souhlasil,“ pokračoval hudebník a přiznal, že ústřední píseň zazní na závěr novinky.

I kdyby se muzikál setkal s velkým úspěchem, další takovou tvorbu už Ivan Mládek neplánuje. „Nene, nebyla moje touha to psát a já vždy byl spíš pro skromnější formy,“ uvedl. „Já už jenom maluju a brnkám si na kytaru. Jezdíme s Banjo bandem a tam pořád mydlíme to samé,“ dodal pak Mládek k další umělecké tvorbě.

Hudebník je ovšem autorem i kresleného plakátu k novince. „Je to asi tak tři roky staré. Obrázek si objednala Česká pošta, chtěla k mým osmdesátinám udělat známku. Tak jsem to takto nakreslil a nalakoval,“ vysvětlil motiv s Jožinem.

V novince, která se premiéry na Malé scéně Hudebního divadla Karlín dočká 20. listopadu, se diváci mohou těšit na známá jména. Vystoupí zde Martin Písařík, Filip Hořejš, Barbora Munzarová v alternaci s Radkou Coufalovou či Iva Pazderková v alternaci s Michaelou Tomešovou.

Mládkovy hity zahraje Slováček mladší

„Nechci diváky připravit o překvapení,“ nechtěla prozradit dějovou linku Tomešová. „Je to příběh dvou žen, které hledají svou kamarádku. Je to detektivní příběh,“ naznačila muzikálová herečka. „Je to celé ve verších. Já jsem myslím ve verších dosud dělala jen Sen noci svatojanské. Věřím, že výsledek zaujme obří dávkou nadsázky, humoru a úcty k Ivanu Mládkovi,“ uvedla.

„Jsem dítě devadesátek, což byla doba obrovských televizních show. Ivan Mládek tehdy měl svoji Čundrcountryshow, kterou jsme v primetimu sledovali celá rodina. Já jsem na jeho písních v podstatě vyrostla,“ dodala herečka a zpěvačka.

Představení bude doprovázet živá hudba, Mládkovy hity předvede kapela v čele s Felixem Slováčkem mladším. Novinka Močál story zapadá do snahy divadla nalákat na svou produkci mladší generaci. „Takových v Praze moc není. Nechtěli jsme, aby děti jen pasivně pozorovaly představení, ale aby se také aktivně zapojily,“ uvedla vedoucí Malé scény Lenka Pixová.

Oficiálně se nová scéna otevře až v listopadu, ale už nyní funguje ve zkušebním provozu. „Naším testovacím představením je pořad Jeden den u Dvořáků, ve kterém bereme děti na návštěvu do rodiny skladatele Antonína Dvořáka. Máme z sebou už tři desítky představení a školy si ho náramně vychvalují,“ konstatovala Pixová. V představení Jeden den u Dvořáků nevystupují jen dospělí herci, ale i děti. Hledání nových talentů prostřednictvím Muzikálových kurzů je jedním z cílů Malé scény

Hudební divadlo Karlín spolu s novou scénou a premiérou představilo i zmodernizované logo.