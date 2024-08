Den s Karlem. Heřmánkovo divadlo zve diváky na rozlučku a „tajnou oslavu“

Divadlo chce veřejné rozloučení s Karlem Heřmánkem, který zemřel minulou sobotu, pojmout jako „tajnou oslavu“. „Náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a tchán si nikdy nepotrpěl na veřejné oslavy. Co však dokázal překousnout, byla spontánní posezení s přáteli, na kterých popouštěl uzdu svému bonvivánství, lásce k životu a humoru,“ vysvětluje scéna v oznámení.

V sobotu 7. září proto Divadlo Bez zábradlí uspořádá „Den s Karlem“. Scéna bude pro veřejnost otevřena mezi 10:00 a 17:00.

„V prostorách Divadla Bez zábradlí budou moci všichni zavzpomínat na jeho profesní a osobní život. Na jevišti připomeneme jeho stěžejní filmové, televizní a divadelní role. Kavárna bude sloužit jako místo setkání,“ upřesnilo divadlo.

Pietní místo bude zřízeno u vchodu do divadla, které se nachází v Paláci Adria. Zde bude moci veřejnost zanechat květiny a vzkazy.

„Pojďme tedy na našeho Fešáka Huberta, pana Poppera či Lucifera zavzpomínat společně ne se slzou v oku, ale se sklenicí bílého vína, se kterým by si s námi rád přiťuknul na oslavu života,“ uzavírá divadlo, jehož byl Heřmánek zakladatelem. Začátkem 90. let zde otevřel první soukromou scénu u nás, kterou pak také po většinu její existence vedl. Teprve před pár lety ji kompletně předal svým synům.

Oblíbený divadelní i filmový herec Karel Heřmánek zemřel nečekaně minulou sobotu ve věku 76 let.

Herec se narodil 17. října 1947 na pražském Žižkově. Studoval stavební průmyslovku a uvažoval o architektuře. Pak ho zaujala filmová režie, ale protože dostat se na FAMU bylo těžké, zkusil to na herce. Nakonec jej přijali na brněnskou JAMU.

V ročníku byl třeba s Jiřím Bartoškou, Pavlem Zedníčkem nebo Janou Švandovou. Po škole nastoupil do brněnského avantgardního Divadla Na provázku, pak působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. V roce 1976 se vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí. Když se tato scéna rozpadla, založil Heřmánek zmíněné Divadlo Bez zábradlí.

Je znám i z dabingu, jeho hlasem mluví třeba Doyle (Martin Shaw) z britského seriálu Profesionálové. V dabingovém studiu se seznámil i se svou druhou ženou Hanou. Mají spolu tři syny, z prvního manželství má Heřmánek ještě dvě dcery.