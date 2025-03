Táta si stál za svým a klidně šel proti všem. V tom jsem po něm, říká Heřmánek ml.

Sedíme ve foyer divadla. Koukám, že na zdi visí fotka vašeho táty z legendárního představení Jakub a jeho pán, kde exceloval spolu s Jiřím Bartoškou.

Ano, to představení vzniklo v Ústí nad Labem ve spolupráci s režisérem Ivanem Rajmontem. Později se hrálo v Divadle Na zábradlí a po určité pauze si ho pak znovu oprášili i tady v Divadle Bez zábradlí. Byla to velmi úspěšná inscenace. Neuvěřitelně mezi nimi fungovala herecká chemie. Představení mělo zvláštní kouzlo a ohromnou sílu. Nejspíš v něm byla zakletá zvláštní poetika, něco magického, co fungovalo jak v době, kdy byli mladí, tak i o desítky let později, kdy už stáli na jevišti jako zralí muži. Právě v té době vznikl onen snímek na zdi.

Po dvou letech v Americe mi začalo chybět divadlo. Cítil jsem, že mě to táhne zpátky.