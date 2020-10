Gud-báj, Limonádový Joe! Veřejnost se rozloučí se zesnulým Karlem Fialou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Herce a zpěváka Karla Fialu, narozeného 3. srpna 1925, mají diváci spojeni především s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného snímku. Role slavného pistolníka se měl však původně zhostit Jiří Kodet, Fiala ale byl pro režiséra Oldřicha Lipského v roce 1964 tím pravým typem milovníka se sladkým úsměvem, kterého do své jedinečné parodie westernů na motivy knihy Jiřího Brdečky potřeboval.

„Na Limonádníka vzpomínám rád, nevadí mi, že mi ho lidé přišpendlili na celý život,“ komentoval zdánlivé prokletí své nejslavnější role.



Fiala se kromě filmu prosadil především v žánru operety. Na prknech Hudebního divadla Karlín, kam si ho vytipoval samotný Oldřich Nový, hrál až do začátku devadesátých let let a stal se jeho hlavní hvězdou.

Herectví a zpěvu se původně rodák z Ostravy vůbec věnovat nechtěl. Když jeho studium gymnázia přerušila okupace, začal se věnovat po vzoru otce kominictví. U řemesla však příliš dlouho nezůstal a vyměnil jej za pražskou konzervatoř, když si jeho talentu všiml profesor Ševčík z ostravské hudební školy.

Zpěvák a tenorista Fiala v roce 2013 získal cenu Thálie za celoživotní přínos v oboru muzikál. A na filmovém Febiofestu v roce 2015 převzal medaili, kterou si krátce předtím v České mincovně v Jablonci nad Nisou vlastnoručně vyrazil. Stal se tak prvním na sérii věnované hvězdám stříbrného plátna.