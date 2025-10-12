Dřevo, seno, sláma, hnůj. Moje každodenní realita, hlásí ze statku Karel Dobrý

Tomáš Šťástka
  20:00
Tady je takový spolehlivý padouch, zvládne i nacistu, umí se nechat rozpustit v kyselině a dělá snad za třetinu toho co naši. Tak v nadsázce parafrázuje herec Karel Dobrý neutuchající zájem zahraničních filmových produkcí. Ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz se dále rozpovídal o snímku Fichtelberg, svém životě na jihočeském statku či důvodech, proč se už nechystá na jeviště.

Jeho výraznou tvář a herecký um jistě znáte. I když ve filmech většinou mívá jen menší role, bývá nepřehlédnutelný. Nejinak tomu je i v žánrově jen těžko zařaditelné tuzemské novince Fichtelberg, která tento týden vstoupila do našich kin. Ztvárňuje zde vladyku Smiřického. „Takový ziskuchtivý mocipán, který moc neřeší svůj charakter. Jde mu hlavně o peníze, se svou kůží ale na trh nejde, nikdy by třeba neriskoval život pro záchranu svých poddaných,“ popisuje svého nového zloducha Karel Dobrý.

A jak byste popsal samotný film?
Něčím mi to připomnělo Vláčila. Je to takové podobně syrové, s docela podstatným sdělením. A podání dvou ústředních kluků, myslím tím Ondru Stupku a Jendu Dlouhého, je úplně perfektní. V takové čistotě mládí a tak dobře zahrané, že celý film je chvílemi až uhrančivý. Na konci mne to normálně rozbrečelo. Původně jsem se domníval, že jde o fiktivní příběh, ale je z větší části založený na historických událostech, jak se v Jizerských horách tajně vyrábělo sklo a jak u toho zotročovali lidi. Režisér Šimon Koudela to myslím velice hezky pojal i výtvarně. Celková barevnost a hodně cudná animovaná část jsou moc zajímavě propojené dohromady. Navíc tam stále zůstává určitá nadsázka.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

