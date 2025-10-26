RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer
„Pojď si sednout!“ láká sympatický týpek, zatímco loupe cibuli a krájí buřty. Na malé elektrické plotýnce následně začne kuchtit guláš a u toho popíjí lahváče. Podobně uvolněně láká k zašlé kempingové soupravě i žena, která se pídí po odcizeném rádiu.
Spolu s asi dvaceti diváky jsme se totiž ocitli na Karavaně, vyhlášeném srazu volnomyšlenkářů, kteří nedbají na pravidla spoutávající běžnou společnost a žijí svobodně ve svých karavanech, zpívají u ohňů a užívají si svoji svobodu uprostřed bažin.
I když svobodu... Právě okolní mlžné bažiny svírají tuhle vysněnou utopii více, než si zdejší hipíci hodlají připustit. A vždy jeden den v roce se právě tady zhmotňují i ti, kteří jejich řady (a tento svět) dávno opustili...
Nejnovější počin divadelního spolku Pomezí, který se proslavil subžánrem imerzivní divadlo (tedy divadlo, kde je divák součástí děje a může jej v rámci možností ovlivňovat), nyní nachystal nový kus Karavana. Tým okolo režiséra Lukáše Brychty opět zabydlel jedno patro prázdného domu v pražském Poříčí, aby sem diváky pozval do svého světa.
Karavana je mysteriózní počin, který se předchozím inscenacím vymyká mírou, jakou mohou diváci ovlivňovat děj. Mnohem více než dříve zde totiž může publikum komunikovat s herci – diváci jsou k tomu dokonce vyzýváni a oslovováni. Vše se ale stále děje na dobrovolné bázi, takže lze celým více než dvouhodinovým večerem jen mlčky bloumat a pozorovat dění okolo.
A že je na co koukat. Předností Pomezí je od samých začátků dokonalá scénografie, mnohokrát oceněná na Cenách divadelní kritiky. Že tomu tak bude i příští rok, se dá očekávat, protože Tereza Gsöllhoferová a Eva Justichová se opět překonaly. Diváci v patře starého domu najdou několik karavanů, do kterých lze vstoupit a prohrabovat se jejich přihrádkami či poličkami. Zvídaví diváci najdou i tajemnou bažinu, loď či třeba tajemnou místnost s ostatky...
Karavana
Pomezí
premiéra 2. září 2025
režie: Lukáš Brychta
hrají: Mariana Čížková, Anastázie Dobrodinská, Jindřiška Dudziaková, Milada Vyhnálková, Vojtěch Bartoš, Richard Fiala, Petr Jeřábek, Jakub Müller
Celým tímto kouzelným zasazením tentokrát prochází jen osmička herců. Možná i proto je celý zážitek o něco intimnější, divák se v postavách snadno zorientuje a díky jejich komunikativnosti lépe pronikne do tajemného osudu každého z nich. Vedle osvědčených tváří (Vojtěch Bartoš, Jindřiška Dudziaková) zaujmou i známá herecká jména, která se v Pomezí objevují poprvé (Richard Fiala, Milada Vyhnálková). Nejvíce prostoru si ale pro sebe bere skvělý Jakub Müller ve schizofrenní úloze rozkmotřených dvojčat.
Více by už ale byla škoda prozrazovat. Pokud jste milovníci tvorby Pomezí, neváhejte. A pokud jste dosud tento specifický žánr neměli šanci zakusit, Karavana je výstavní kus, jak do krásy imerzivního divadla proniknout.
