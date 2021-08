Nelítostnější. Kanibalky s Hybnerovou pokračují, samce nahradí starci

Dost razantně vletěl před třemi lety režisér David Drábek do dramaturgie Městských divadel pražských. V Rokoku zrežíroval svůj vlastní text Kanibalky: Soumrak samců, aby divákům nabídl silně satirické představení s Vandou Hybnerovou a Jiřím Hánou.

Kanibalky se nyní vracejí, v druhém díle s podtitulem Soumrak starců se detektivové Iggy a Diana představí deset let poté. „Hlavní hrdinky se trochu proměnily: jedna je po operaci z muže na ženu a druhá se propila do ještě větších problémů než v prvním díle,“ přibližuje David Drábek. „Znovu je dá dohromady nový případ. Narazí na člověka, který se snaží vydělávat na starých lidech. Příběh se totiž odehrává v době, kdy je seniorů třikrát víc než lidí v produktivním věku.“

Vanda Hybnerová si tak pod Drábkem už podruhé zahraje postavu Iggy podléhající alkoholové sebedestrukci. „Je to pro Vandu velké sólo. My na sebe velmi slyšíme. Neskutečné, v jaké je kondici,“ pochvaluje si režisér opakovanou účast známé herečky. Jiří Hána však po odchodu z Městských divadel pražských nemohl pro natáčení a další práci garantovat termíny, Drábek jej proto nahradil Alešem Bílíkem. „Druhé Kanibalky jsem už psal s myšlenkou, že to bude jiná postava. Jak se navíc Diana proměnila v ženu, ubylo humoru a nastoupila taková almodóvarovská rovina,“ dodává režisér k celkové proměně druhého hrdiny.

Kanibalky II, které budou stejně jako první díl plné narážek na současný svět, měly mít původně premiéru už před rokem, Drábek přesto text nijak upravovat nemusel. „Vlastně bych měl mít radost, že ta satira je po koroně ještě břitší, nelítostnější, až hororová. Nebylo potřeba nic měnit ani dodávat.“

V prvním díle se diváci dočkali i mnoha narážek na současné politiky v čele s Klausem či Okamurou. „V druhém to není tak podstatné, zaobírá se více kritikou populismu a hlavně vytváření si byznysu z lidí, kteří se nemůžou bránit. Seniorům se můžeme smát, že na všechno naletí, ale zároveň to jsou naši dědečkové, maminky, tety,“ uvažuje režisér o novince, která má v Rokoku premiéru v sobotu večer.

Drábkovi navíc tento týden vyšla v nakladatelství Akropolis prozaická prvotina Ochechule. „Je to vlastně moje autobiografie, která začíná v okamžiku mé smrti a pokračuje dál,“ shrnuje režisér. „Zvláštní fantasy, sci-fi, průzkum terénu, který nás všechny čeká. V něčem je to dekameronské. Čtenář zde najde můj styl, ale poprvé v próze,“ dodává Drábek.