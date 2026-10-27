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Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu

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  13:19
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou...

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou Bohdalovou (2021) | foto: © Česká televize / Pavla Černá

Oldřich Kaiser na premiéru filmu Pět švestek symbolicky dorazil v námořnickém...
Jiří Lábus na zahájení velké výstavy k šedesátinám Studia Ypsilon (18. března...
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus v pořadu Možná přijde i kouzelník - Silvestr 1985
Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá (31. října 2019)
25 fotografií
Na internetu se od pondělního večera šíří video, ve kterém se herec Oldřich Kaiser souhlasně vyjadřuje ohledně aktuálního vládního návrhu na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Jeho nerozlučný parťák z kulturní scény Jiří Lábus naopak toho večera společně se souborem Studia Ypsilon Český rozhlas a Českou televizi podpořil.

Ožehavým tématem posledních dnů je návrh na zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím, který ve zrychleném řízení prosadila do 2. čtení vládní koalice (ANO, SPD, Motoristé). Návrh nyní kromě veřejnosti zjevně rozděluje i oblíbenou hereckou dvojici Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.

„Dobrý den, jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky. Dokonce i Ukrajina je neplatí,“ vyjádřil se herec v pondělí večer prostřednictví krátkého videa.

Část uživatelů v komentářích jeho názor schvaluje, jiní mu ho vytýkají. Někteří se pak domnívají, že se jedná o vtip a Kaiserovu klasickou nadsázku.

Hercovo stanovisko však po telefonu potvrdila jeho partnerka, písničkářka Dáša Vokatá. Na dotaz iDNES.cz, zda je video pravdivé a Kaiser si za svým názorem stojí, stručně odpověděla: „Jo, je.“

studio.ypsilon

Ypsilonka vyjadřuje podporu veřejnoprávním médiím!

@ceskyrozhlas @crodvojka @ceskatelevize

26. října 2026 v 22:34, příspěvek archivován: 27. října 2026 v 11:02
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Jeho dlouholetý parťák Jiří Lábus po pondělím představení Studia Ypsilon přitom společně se svými hereckými kolegy vyjádřil veřejnoprávním médiím podporu.

„Ypsilonka plně podporuje média veřejné služby – Českou televizi a Český rozhlas,“ zaznělo z úst herce Petra Vacka po děkovačce představení Vyprodaná nevěsta, kde Lábus účinkuje a Vackovi k jeho slovům souhlasně pokyvuje. Sám se však k tomuto tématu a Kaiserovu názoru po telefonu odmítl vyjádřit.

Oblíbenou komediální dvojici Kaiser – Lábus spojuje nejen účinkování ve filmech jako Slunce, seno erotika, Klauni, Amerika nebo Tři bratři. Společně vytvořili řadu nezapomenutelných postav například v televizní estrádě Možná přijde i kouzelník, zábavném pořadu Zeměkoule či rozhlasovém pořadu Tlučhořovi. Nejednou ve svých projektech spojili své síly právě s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Studio Ypsilon se pondělním vyjádřením přidalo k dalším souborům napříč republikou, které se rozhodly podpořit veřejnoprávní média.

Nespokojenost proti rušení koncesionářských poplatků vyjádřilo též Národní divadlo v Praze, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Cirk La Putyka, Národní divadlo moravskoslezské, Moravské divadlo v Olomouci, Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Činoherní studio v Ústí nad Labem nebo Západočeské divadlo v Chebu.

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