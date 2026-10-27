Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu

Ožehavým tématem posledních dnů je návrh na zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím, který ve zrychleném řízení prosadila do 2. čtení vládní koalice (ANO, SPD, Motoristé). Návrh nyní kromě veřejnosti zjevně rozděluje i oblíbenou hereckou dvojici Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.
„Dobrý den, jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky. Dokonce i Ukrajina je neplatí,“ vyjádřil se herec v pondělí večer prostřednictví krátkého videa.
Část uživatelů v komentářích jeho názor schvaluje, jiní mu ho vytýkají. Někteří se pak domnívají, že se jedná o vtip a Kaiserovu klasickou nadsázku.
Hercovo stanovisko však po telefonu potvrdila jeho partnerka, písničkářka Dáša Vokatá. Na dotaz iDNES.cz, zda je video pravdivé a Kaiser si za svým názorem stojí, stručně odpověděla: „Jo, je.“
Jeho dlouholetý parťák Jiří Lábus po pondělím představení Studia Ypsilon přitom společně se svými hereckými kolegy vyjádřil veřejnoprávním médiím podporu.
„Ypsilonka plně podporuje média veřejné služby – Českou televizi a Český rozhlas,“ zaznělo z úst herce Petra Vacka po děkovačce představení Vyprodaná nevěsta, kde Lábus účinkuje a Vackovi k jeho slovům souhlasně pokyvuje. Sám se však k tomuto tématu a Kaiserovu názoru po telefonu odmítl vyjádřit.
Oblíbenou komediální dvojici Kaiser – Lábus spojuje nejen účinkování ve filmech jako Slunce, seno erotika, Klauni, Amerika nebo Tři bratři. Společně vytvořili řadu nezapomenutelných postav například v televizní estrádě Možná přijde i kouzelník, zábavném pořadu Zeměkoule či rozhlasovém pořadu Tlučhořovi. Nejednou ve svých projektech spojili své síly právě s Českým rozhlasem a Českou televizí.
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Studio Ypsilon se pondělním vyjádřením přidalo k dalším souborům napříč republikou, které se rozhodly podpořit veřejnoprávní média.
Nespokojenost proti rušení koncesionářských poplatků vyjádřilo též Národní divadlo v Praze, Švandovo divadlo, Divadlo Na zábradlí, Cirk La Putyka, Národní divadlo moravskoslezské, Moravské divadlo v Olomouci, Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Činoherní studio v Ústí nad Labem nebo Západočeské divadlo v Chebu.