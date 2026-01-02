Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Jiří Lábus a Jů (20. 1. 2005) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Veronika Pitthardová
  14:00
Psal se 4. leden 1981, když se na televizních obrazovkách poprvé objevilo Studio Kamarád s plyšovými postavami Jů a Hele. Ta první, vysoká a zelená, už od té doby svůj hlas nezměnila. Propůjčil jí ho Jiří Lábus, a baví ho to i po pětačtyřiceti letech. „Napodobit to nebude jednoduché. Tak uvidíme, kdo to bude dělat po mně,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jů a Hele v lednu oslaví čtyřicet pět let na televizních obrazovkách. Proč podle vás zrovna tyto plyšové postavy obstály po tak dlouhou dobu?
Myslím si, že je to zásluha toho, kdo postavičky vymyslel, tedy pana Holého. Vynikající výtvarník, který bohužel už léta není mezi námi. Vymyslel mimochodem celou výtvarnou stránku Studia Kamarád, která je opravdu nádherná. A nejen to. Je univerzální. I proto se budou panáci Jů a Hele líbit i za sto let, až já tady nebudu, a bude to za mě mluvit někdo jiný. Takže to je ten hlavní důvod.

Jů přechází z vysokých do hlubokých tónů ve vteřinových intervalech. Napodobit to nebude jednoduché. Tak uvidíme, kdo to bude dělat po mně.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad

Premium
Silvestrovská Všechnopárty

V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...

31. prosince 2025  23:42

Stínadla se bouří. V trafikách je opět foglarovka, kterou komunisté nechtěli

Představitelé filmových Rychlých šípů z roku 1993 po vstupu do Stínadel - dnes...

Dneska to zní skoro neuvěřitelně. Komunistický režim se tak bál Rychlých šípů, že román Jaroslava Foglara Stínadla se bouří, kde slavný klub má hlavní roli, si na první knižní vydání musel počkat 23...

31. prosince 2025  15:25

