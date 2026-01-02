Jů a Hele v lednu oslaví čtyřicet pět let na televizních obrazovkách. Proč podle vás zrovna tyto plyšové postavy obstály po tak dlouhou dobu?
Myslím si, že je to zásluha toho, kdo postavičky vymyslel, tedy pana Holého. Vynikající výtvarník, který bohužel už léta není mezi námi. Vymyslel mimochodem celou výtvarnou stránku Studia Kamarád, která je opravdu nádherná. A nejen to. Je univerzální. I proto se budou panáci Jů a Hele líbit i za sto let, až já tady nebudu, a bude to za mě mluvit někdo jiný. Takže to je ten hlavní důvod.
Jů přechází z vysokých do hlubokých tónů ve vteřinových intervalech. Napodobit to nebude jednoduché. Tak uvidíme, kdo to bude dělat po mně.