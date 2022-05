Abrhám se Šafránkovou chtěli zpátky do Činoherního klubu, vzpomíná Smoček

Josef Abrhám ukončil své divadelní angažmá v Národním divadle už v roce 1994, od té doby se objevoval na jevišti jen sporadicky.

„To si netroufám nějak posuzovat. Byl přece v divadle strašně dlouho,“ přemýšlí nad důvodem devětaosmdesátiletý režisér Ladislav Smoček. Právě on totiž spolu Janem Kačerem a Jaroslavem Vostrým stáli začátkem 60. let u vzniku pražského Činoherního klubu, kde strávil Josef Abrhám téměř třicet let a stal se s Petrem Čepkem, Libuší Šafránkovou či třeba Ninou Divíškovou jednou z tváří legendární divadelní scény.