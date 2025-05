Do Prahy přijede hvězda amerického Hollywoodu John Malkovich. Představí drama V samotě bavlníkových polí na jevišti Divadla Hybernia. | foto: Divadlo Hybernia

Fanoušci filmových hvězd, ale i milovníci divadla mají tak po delší době příležitost sledovat jejich oblíbence pod divadelními reflektory v intimním dramatu z režie Timofeje Kuljabina, který byl v roce 2022 s operou Vzdálený zvuk hostem Státní opery v Praze.

Hra V samotě bavlníkových polí (In the Solitude of Cotton Fields) pochází z pera francouzského dramatika Bernarda-Maria Koltèse. Na jevišti herci ztvární existenciální dialog dvou postav, obchodníka a zákazníka, oscilující mezi nabídkou, odmítáním a fascinací. Dílo se zabývá tématy touhy, moci a samoty.

Herecká dvojice má blízký vztah rovněž k české kultuře a divadlu. „Měli jsme to štěstí spolupracovat se skvělými lidmi, kteří jsou spojeni s českou divadelní scénou. Náš režisér Timofej Kuljabin režíroval v roce 2022 v pražské Státní opeře Vzdálený zvuk,“ přibližuje John Malkovich. „Byla to velmi silná a současná inscenace.“

Představení se uskuteční v anglickém jazyce s českými titulky pouze ve dvou termínech, v sobotu 21. června a v neděli 22. června. Místem akce bude Divadlo Hybernia v Praze.