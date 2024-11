John Malkovich rozzuřil bulharské nacionalisty, chtěli vtrhnout do divadla

Premiéra inscenace hry Čokoládový hrdina (Arms and the Man) od známého dramatika irského původu George Bernarda Shawa minulý týden vyvolala bouřlivé protesty nacionalistických skupin, píše agentura AFP.

S transparenty s nápisy „Malkovich go home“ ve čtvrtek zablokovali přístup do Národního divadla Ivana Vazova v Sofii, pokusili se do něj vtrhnout a obvinili sedmdesátiletého režiséra ze zesměšňování historie Bulharska a jeho občanů.

„Tato hra je ostudou a musí být zakázána. Zesměšňuje naše předky, kteří za Bulharsko zemřeli,“ křičela v rozzuřeném davu jednadvacetiletá studentka Joana Ilievová.

Po premiéře v téměř prázdném divadelním sále vyjádřil Malkovich údiv nad tím, jak byla jeho inscenace přijata. „Je to docela zvláštní reakce, ale je to zvláštní doba ve světě - stále více lidí rádo cenzuruje věci, se kterými nesouhlasí,“ řekl na tiskové konferenci.

Dav demonstrantů s bulharskými vlajkami slovně i fyzicky napadl ředitele divadla, bývalého ministra kultury a další lidi. Prokuratura zahájila vyšetřování.

„Není to o hře“

Hra je humorným pohledem na srbsko-bulharskou válku ve druhé polovině 19. století. Zkoumá absurditu války, jakož i zbožňování hrdinů a militarismu. Je to „okouzlující, lehká, tak trochu protiválečná“ komedie, kterou Malkovich už v roce 1985 uvedl na Broadwayi, řekl tvůrce v rozhovoru s agenturou AFP.

Podle něj je snaha dosáhnout historické přesnosti v divadle „děsně naivní“. Řekl také, že si je „naprosto jistý, že nikdy neurážel žádnou ze 47 zemí“, v nichž pracoval. Dodal, že takové obvinění „mohou vznést pouze lidé, kteří mě vůbec neznají“.

„Myslím, že to vůbec není o hře. A nejsem si ani jistý, jestli je to opravdu o mně,“ řekl. Shaw podle Malkoviche o Bulharsku „nic nevěděl“ a prý jen potřeboval najít „místo, kde by se odehrávala válka“. Krajně pravicoví demonstranti se podle něj snaží upoutat „pozornost lidí na věci, které chtějí“.

Bulharsko, nejchudší zemi EU, sužuje od roku 2021 politická nestabilita, která podle nevládních organizací posiluje krajní pravici na pozadí prudkého nárůstu proruských dezinformačních kampaní.

Pro proruskou a ultranacionalistickou stranu Obrození, třetí nejsilnější uskupení v parlamentu, je hra „nejen průměrná“, ale byla také „naprosto neadekvátně zinscenována“.

Svaz bulharských konzervativních spisovatelů SBP uvedl, že „taková díla“ nemají v Bulharsku místo, a kritizoval to, co označil za „výsměch tisícům vojáků, kteří padli na frontě za svobodu a sjednocení země“.

Hru v letech 1995 a 2000 dvakrát zinscenoval bulharský režisér Nikolaj Poljakov, aniž by to vyvolalo velké pobouření veřejnosti. „Současná atmosféra je mnohem napjatější, vášně jsou velké a nenávist se rozdmýchává proti všemu západnímu a americkému,“ řekl agentuře AFP Poljakov.

Šestašedesátiletý architekt Nikolaj Christov, který komedii viděl v pátek se svou ženou, řekl, že na „zábavné“ hře není „nic protibulharského“, a dodal, že je „spíše o lásce, lži a nepochopené cti“.

Evropská asociace nezávislých scénických umění odsoudila „otevřené bránění svobodě uměleckého projevu“ ze strany „krajně pravicových aktivistů pod záminkou, že zesměšňuje bulharskou národní hrdost“. „Nárůst nenávisti a agrese v Evropě je přímou provokací vůči základním lidským právům,“ uvedla.