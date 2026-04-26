Jiřina Bohdalová oslaví 95 let. Herečce v Hybernii popřeje Donutil, Šíp i Polívka

Tereza Jiránková
  9:00
Legendární herečka Jiřina Bohdalová oslaví 3. května pětadevadesát let. Jediná veřejná oslava se však koná už v neděli 26. dubna v pražském divadle Hybernia. V rámci natáčení narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě moderátora Aleše Cibulky popřejí i její slavní kolegové v čele s Bolkem Polívkou, Miroslavem Donutilem nebo Karlem Šípem. Událost budou ve vyprodaném sále sledovat stovky diváků.
Jiřina Bohdalová (Karlovy Vary, 3. července 2022) | foto: Lenka Hatašová

Jiřina Bohdalová na křtu své nové kuchařky Prababičky pravnoučatům (7. prosince...
Jiřina Bohdalová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
Simona Stašová a Jiřina Bohdalová
Jiné původně plánované narozeninové akce herečka zrušila kvůli nedávnému úmrtí své sestry Jaroslavy Henzelové. O to větší pozornost na sebe přebírá právě oslava v divadle Hybernia, které se kromě zmíněných osobností zúčastní například i dcera Jiřiny Bohdalové Simona Stašová, herečka Carmen Mayerová, ale i zástupci z řad mladších gratulantů, mezi nimiž budou Ondřej Gregor Brzobohatý nebo Libor Bouček.

Na filmovém plátně se Bohdalová objevila poprvé již v roce 1937 a v šesti letech tak odstartovala svoji bezmála devadesátiletou úspěšnou kariéru, v rámci níž natočila přes 220 snímků. Za tu dobu si dokázala získat publikum napříč generacemi i díky široké paletě rolí, kterých se ve filmech zhostila. Od účinkování v dnes již tradičních komediích, jakými jsou Světáci nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku, přes obdivuhodný výkon v trezorovém dramatu Karla Kachyni Ucho, až po ztvárnění Nesmrtelné tety v oblíbené pohádce.

To vše, společně s jejím zapojením do televizní zábavy a charakteristickým hlasem, který propůjčila i večerníčkovým postavičkám Rákosníčka či Křemílka a Vochomůrky, dělá z Jiřiny Bohdalové neodmyslitelnou ikonu české umělecké scény.

I proto dnes působí spíše úsměvně fakt, že ji na DAMU přijali až na třetí pokus. Život jí značně zkomplikovalo i zatčení jejího otce za protistátní činnost, akademii nicméně dokončila i přesto, že se v průběhu studia starala jak o svou dceru, tak o mladší sestru a matku. Za svoji tvorbu získala v průběhu života několik ocenění, včetně dvou Českých lvů, Ceny Thálie nebo prestižního Řádu Bílého lva.

