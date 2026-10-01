Já a choroby? Nebereme se vzájemně moc vážně, hlásí pětadevadesátiletý Jiří Suchý

Jako notorický neslavič, jak se Jiří Suchý v minulosti několikrát tituloval, oslaví své jubileum nejspíš stejně jako na den přesně před pěti lety: tedy prací. Aktuálně totiž dokončuje další novinku pro své milované divadlo.
Jak se na startu 68. sezony daří Semaforu?
V září se sezona rozjíždí pozvolnu, to znamená, že vyprodaná v Semaforu jsou jen nejúspěšnější představení. Ale ani ostatní na tom nejsou nějak zvlášť špatně. V průměru patří současný začátek letošní sezony mezi ty zdařilejší.
Určitě bych přivítal Waldemara Matušku a Evu Pilarovou, Karla Štědrého a hlavně Jiřího Šlitra. Ale to už nejde.