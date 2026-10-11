Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

„Národní divadlo se zármutkem přijalo zprávu o úmrtí Jiřího Štěpničky, významného českého herce a dlouholetého člena Činohry Národního divadla,“ uvedl Staněk.
Jiří Štěpnička spojil s Národním divadlem více než půl století svého uměleckého života. Od roku 1975 zde vytvořil téměř stovku rolí klasického i současného repertoáru. Za mimořádný výkon v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 Cenu Thálie.
Výraznou stopu zanechal také ve filmu, televizi a dabingu, kde se jeho nezaměnitelný hlas proslavil především ve spojení s americkým hercem Harrisonem Fordem. Namlouval ovšem i Michaela Douglase, Stevena Seagala nebo Jeffa Bridgese. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.
„Odchází mimořádná herecká osobnost, výrazný představitel českého divadla a kolega, který svou prací zásadně obohatil historii Národního divadla. Čest jeho památce,“ dodal mluvčí za naši první scénu.
Životní příběh Jiřího Štěpničky odráží zamotané dějiny 20. století. Jeho matkou byla prvorepubliková hvězda Jiřina Štěpničková, otcem akademický malíř Jiří Samec. Herec se jim narodil v roce 1947 ve Velké Británii. Štěpničková upadla v nemilost u nastupujícího komunistického režimu, když se v roce 1948 pokusila se synem zemi opustit. Vysloužila si za to patnáct let vězení, přičemž deset si odseděla. Se synem se znovu setkala až v jeho třinácti letech.
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Malý Jiří Štěpnička nějaký čas strávil v dětském domově, jeho péči následně převzal otec a vychovával jej se svojí partnerkou.
„Skvělá ženská, ale občas mě taky štvala,“ vzpomínal Štěpnička na matku po letech. „Když jsem pak bydlel s tátou v Karlových Varech, kde jsem taky chodil do školy, psali jsme si dopisy. A ona mi ty moje posílala zpátky s červeně opravenými hrubkami. Psala ještě perem s násadkou, takže měla navíc stínované písmo a počáteční písmena okrášlena ornamenty,“ popisoval v rozhovoru.
„Táta měl taky pevnou ruku, ale zároveň byl akademický malíř, takže jeho vnímání světa bylo přece jen umělecké a rozhodně nemůžu říct, že jsme všechno měli nalajnované,“ dodal ještě.
Jiří Štěpnička se nicméně vydal v matčiných profesních šlépějích, DAMU absolvoval v roce 1969. Jeho spolužáky byli Jaromír Hanzlík či Martin Štěpánek.
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V jeho bohaté filmografii nelze pominout hlavní roli v tendenčním seriálu Gottwald z roku 1986. „To není třináctá komnata, to je prostě průser. Já tehdy věděl, do čeho jdu. Ne že bych po takové práci toužil, ale věděl jsem, že když odmítnu, půjdu profesně takzvaně do riti,“ nešetřil po letech kritikou k přijetí role, která byla v ostrém kontrastu s osudem jeho rodiny.
„V době, kdy se to projednávalo, byla už máma v nemocnici na onkologii a moc nekomunikovala. Ale já neměl potřebu to s ní konzultovat. Věděl jsem celkem přesně, co by mi řekla. Že to mám vzít. Máma byla taková. Když s něčím nesouhlasila, ustála to svým způsobem. A tohle? Žili jsme v socialistické republice, ona taky neodmítla titul zasloužilé umělkyně. Naopak po něm toužila,“ dodal.
Na stříbrném plátně Štěpnička v posledních letech zaujal například v thrilleru Davida Ondříčka z 50. let s názvem Ve stínu (2012). Ztělesnil v něm zápornou roli plukovníka tajné policie. Zahrál si i ve filmech Slasti otce vlasti, Jak básníci přicházejí o iluze, PF 77 nebo v seriálech Synové a dcery Jakuba Skláře, Chlapci a chlapi či Terapie.
Objevil se také například v Ordinaci v růžové zahradě, ve Vyprávěj nebo v Expozituře. Naposledy se představil v loňském dobrodružném snímku Fichtelberg či ve filmu Samhain z roku 2024.