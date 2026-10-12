„Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností – profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace,“ uvedlo divadlo. Poslední rozloučení je podle mluvčího naplánováno na úterý 20. října od 11:00 z jeviště Národního divadla.
Herec a dabér Jiří Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půlstoletí, vytvořil tam kolem stovky nejrůznějších postav. Zářil například jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi.
|
Hvězdný lesk, konfident StB, samotka. Osud Štěpničků ilustruje naše 20. století
Obdiv sklízeli také například jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). V roce 2011 získal Thálii za Raymonda v inscenaci Blackbird.
Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí a rozhlasem. Diváci jej také dobře poznají po hlase, byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.