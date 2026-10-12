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Veřejné loučení s hercem Jiřím Štěpničkou. Kdy lidé mohou položit květiny k rakvi

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  19:24
Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
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S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Štěpnička zemřel v neděli 11. října, bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975.

„Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností – profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace,“ uvedlo divadlo. Poslední rozloučení je podle mluvčího naplánováno na úterý 20. října od 11:00 z jeviště Národního divadla.

Herec a dabér Jiří Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půlstoletí, vytvořil tam kolem stovky nejrůznějších postav. Zářil například jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi.

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Obdiv sklízeli také například jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). V roce 2011 získal Thálii za Raymonda v inscenaci Blackbird.

Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí a rozhlasem. Diváci jej také dobře poznají po hlase, byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.

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