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Haly s nějakou kapelou? To dokáže každý. Štěpnička radil Krajčovi, ať je jen hercem

Tomáš Šťástka
  14:27
Národní divadlo. Představení Richard III., zkouška. Herci Jiří Štěpnička a...

Národní divadlo. Představení Richard III., zkouška. Herci Jiří Štěpnička a Richard Krajčo (2006) | foto: Materna DanMAFRA

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
Richard Krajčo v představení Richard III.
Jiří Štěpnička a Miroslav Donutil na čestné stráži u rakve na posledním...
Herec a dabér Jiří Štěpnička (Praha, květen 2025)
19 fotografií
Dojemná vzpomínka na Jiřího Štěpničku z derniéry Richarda III. se vybavila Richardu Krajčovi, když se dozvěděl, že slavný herec v neděli zemřel ve věku 79 let. „Byl to pro mě strašně silný okamžik,“ svěřil se iDNES.cz lídr kapely Kryštof a taktéž oceňovaný herec. Spolu s Jiřím Štěpničkou totiž strávil několik let v souboru Národního divadla.

„Já jsem si hned vzpomněl na derniéru Richarda III., kdy jsem s ním stál v portále. Byli jsme tam sami dva, protože to bylo před poslední bitvou na Bosworthském poli,“ vzpomínal Richard Krajčo na slavnou inscenaci Národního divadla, kde hrál hlavní roli.

Národní divadlo. Představení Richard III., zkouška. Herci Jiří Štěpnička a Richard Krajčo (2006)
Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
Richard Krajčo v představení Richard III.
Jiří Štěpnička a Miroslav Donutil na čestné stráži u rakve na posledním rozloučení s Aloisem Švehlíkem v Praze v Národním divadle (16. dubna 2025).
19 fotografií

„On tam vedle mě tak stál a říká: ‚Ty bys měl dělat to divadlo, chlapče, vyprodat sportovní haly s nějakou kapelou, to dokáže každý, ale stokrát vyprodat Národní divadlo, to není jen tak. Myslím, že na tu muziku tě je škoda.‘ Tak mě objal a vypustil mě zemřít na Bosworthské pole,“ pokračoval Krajčo.

„A zrovna dneska jsem si na to vzpomněl, že pro mě to byl strašně silný okamžik, protože to je prostě jeden z těch herců, na které já koukal v televizi. Vždycky jsem si přál je třeba potkat na ulici, a pak jsem s ním stál na tom jevišti a on mi řekl takovouhle věc,“ přemýšlel herec a hudebník.

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

„Takže pro mě to byl jeden z těch bardů Národního divadla, které jsem měl to štěstí tam potkat, a kteří se ke mně chovali strašně hezky. Já jsem se od nich mohl učit a vlastně jsem za to byl strašně vděčný. Tak mi to před chviličkou neudělalo moc dobře na duši, že další velký herec prostě odešel,“ uzavřel pohnutý Krajčo.

Oceňovanou inscenaci Richard III. v režii Michala Dočekala hrálo Národní divadlo mezi lety 2006 a 2013 ve Stavovském divadle. Vedle zmíněných herců v ní diváci mohli vidět Sašu Rašilova, Taťjanu Medveckou, Davida Prachaře či Ivu Janžurovou. V roce její derniéry Richard Krajčo své angažmá v Národním divadle spolu s Miroslavem Donutilem ukončil, mělo to tehdy částečně souvislost s kauzou okamžitě odvolaného nastupujícího ředitele Jana Buriana.

I ten nyní na zesnulého herce vzpomněl. „Odešel kamarád a vynikající herec, jehož osud je obrazem našich pohnutých moderních dějin. Uměl být však šťastný v divadle a velmi si vážil své rodiny. Budeme na něj velmi vzpomínat,“ uvedl generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

Richarda Krajča lze od té doby na jevištních prknech vidět pouze v pražském Divadle Ungelt, kde nastudoval dvě inscenace. Za Deštivé dny si v roce 2012 odnesl Thálii.

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