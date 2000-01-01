náhledy
Přední tváře českého herectví, divadla i filmu bylo možno v úterý zahlédnout v prostorách Národního divadla. Právě tady se totiž kolegové i veřejnost naposledy loučili s legendou první scény Jiřím Štěpničkou. Čestnou stráž u jeho rakve postáli například František Němec, Zuzana Stivínová nebo manželé Petr Štěpánek a Zlata Adamovská. Na snímku to jsou Regina Rázlová, Antonie Talacková a Igor Bareš.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herečtí kolegové i veřejnost při smutečním obřadu zcela zaplnili Národní divadlo a to od jeviště až po galerie. Květiny pokládali na jeviště ještě před začátkem smutečního programu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Jiří Štěpnička, vlastním jménem po otci Jiří Samec na naší první scéně působil od roku 1975. Jako první proto promluvil ředitel Národního divadla Jan Burian, který připomněl Štěpničkův nesnadný osud. U rakve stojí Hanuš Bor či Taťjana Medvecká.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Čestná stráž se střídala u hercovy rakve celou dobu. Na snímku ji drží Štěpničkovi kolegové ze souboru Filip Kaňkovský a Zuzana Stivínová.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slova se během posledního rozloučení ujala i Taťjana Medvecká. Viditelně pohnutá herečka nejprve pronesla pár vlastních slov směrem k rakvi a pak přečetla dopis od režisérky Lídy Engelové. U rakve stojí František Němec a Pavlína Štorková.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Hold Štěpničkovi vzdali i mladí herci Filip František Červenka a Michal Pazderka. Slavného barda poznali ještě jako konzervatoristé, když v Hordubalovi alternovali postavu Ďuly, syna titulní postavy ztvárněné právě Štěpničkou. U rakve Jana Pidrmanová a Vladislav Beneš.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V jevišti historické budovy věnoval zesnulému Jiřímu Štěpničkovi tichou vzpomínku i zpěvák Petr Rezek s manželkou.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Čestnou stráž postáli u Štěpničkovy rakve postáli i jeho starší herečtí kolegové Petr Kostka a již zmíněný František Němec. Za nimi stojí herečky Jindřiška Dudziaková a Pavlína Štorková. I ony se s hercem potkaly v souboru Činohry Národního divadla. V poslední řadě pak režisér Vojtěch Moravec a herec Jiří Suchý z Tábora.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Z jeviště vedle slov uznání zněla i hudba v podání jazzového pianisty a skladatele Emila Viklického.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
„To je poprvé, Jirko, kdy být s tebou na jevišti není radost, ale smutek,“ sdělil Vladislav Beneš, který byl 41 let se Štěpničkou v divadelní šatně. Připomněl také Štěpničkovu manželku Janu, která zemřela v roce 2022 a se kterou Štěpnička prožil 60 let. U rakve stojí Zlata Adamovská.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Podle vedení Národního divadla ztratila zdejší činohra Štěpničkovým odchodem jednu z nejcharismatičtějších osobností, výjimečného herce, sarkastického glosátora společenské situace a také představitele divadelních odborů. Vynášení rakve z historické budovy vyprovodil dlouhotrvající potlesk.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna 1947 v Londýně, herectví vystudoval v Praze. Vedle divadelních rolí ztvárnil řadu postav ve filmu, televizi a rozhlase, výraznou stopu zanechal v dabingu. Jeho hlasem k českým divákům mluvily hvězdy jako Harrison Ford nebo Michael Douglas. Za dabing získal v roce 2002 Cenu Františka Filipovského a za celoživotní mistrovství v herectví a dabingu v roce 2024 ocenění Master Prix Nadace Život umělce. Zemřel v neděli 11. října ve věku 79 let.
Autor: Michal Sváček, MAFRA